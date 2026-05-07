«On voulait les agresser» : La réponse fracassante de Wembanyama et des Spurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battus de justesse dans le match 1 de la série contre les Timberwolves, les Spurs se sont rattrapés dans la nuit de mercredi à jeudi en infligeant une correction à Minnesota (133-95). Un soulagement pour Victor Wembanyama qui voulait se rattraper après une première rencontre frustrante.

Le duel entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert tient toutes ses promesses dans cette demi-finale de Conférence. Le match 1 a été remporté de justesse par les Timberwolves (104-102), mais les Spurs ont remis les pendules à l'heure dans la nuit de mercredi à jeudi en infligeant une véritable correction à leurs adversaires (133-95). Il y a désormais 1-1 dans cette série, et Victor Wembanyama, auteur de 19 points et 15 rebonds dans ce match 2, se réjouit de la réaction de son équipe pour se relancer.

«Il y a aussi de l'ego là-dedans» « C'était très important (de se faire respecter). Il y a aussi de l'ego là-dedans. On s'est fait agresser au premier match, on voulait agresser au second », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de commenter sa connexion avec De'Aaron Fox : « Bien sûr, notre connexion est très importante. En tant que principal poseur d'écrans de l'équipe, aux côtés du meilleur porteur de balle, on va tous les deux beaucoup avoir le ballon. Et il est plus expérimenté que la plupart d'entre nous, donc on doit continuer à communiquer. »