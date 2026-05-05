«J'aurais du être meilleur...» : Wembanyama n'est pas satisfait malgré sa prestation unique dans l'histoire de la NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation historique sur le plan défensif, Victor Wembanyama n'a toutefois pas assez pesé offensivement afin de permettre aux Spurs de dominer Minnesota (102-104) dans ce premier match des demi-finales de la Conférence ouest. Par conséquent, le Français était très déçu de lui après le match.

Très attendu, le duel 100% français entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert a tenu toutes ses promesses dans l'intensité défensive. Le pivot des Spurs a même signé une performance légendaire en réalisant 12 contres, un record en playoffs auxquels il faut ajouter 11 points et 15 rebonds. Il est même devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA (22 ans et 120 jours) à réaliser un triple-double incluant des contres dans un match de playoffs depuis la saison 1973-1974, ce qui en fait également le premier joueur de l'histoire de la NBA à compiler plus de 10 points, plus de 15 rebonds et plus 10 contres dans match de playoffs. Cependant, cela n'a pas été suffisant pour remporter ce premier match de la série face aux Timberwolves (102-104), la faute notamment à un cruel manque de réussite aux shoots (5/17 aux tirs, dont 0/8 de loin).

Wembanyama est très déçu Par conséquent, bien qu'il ait marqué l'histoire, Victor Wembanyama n'était pas satisfait après le match. « Évidemment, j’en ai beaucoup dépensé d’un côté du terrain et, de l’autre, j’en ai trop fait. Offensivement, j’ai utilisé trop d’énergie dans des actions qui n’ont pas vraiment aidé l’équipe, donc c’est de ma faute. Mais la première chose, c’est de commencer par mettre quelques tirs. C’est en grande partie de ma faute parce qu’évidemment mon jeu n’était pas à la hauteur ce soir, alors que c’est là que l’équipe va me chercher. Et si j’avais été là, si les leaders offensifs de notre équipe avaient été meilleurs, cela aurait été différent. J’ai besoin de revoir le film du match pour voir un peu plus comment la dynamique s’est installée », a-t-il confié en conférence de presse, rapporté par Basket-USA.