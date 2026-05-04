NBA - «Ça me brise le cœur» : La blessure d'une star qui touche Victor Wembanyama

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir éliminé les Blazers de Portland en play-offs, les Spurs de San Antonio sont désormais opposés aux Timberwolves du Minnesota. Alors que les Wolves ont subi un coup dur avec la blessure de leur star Anthony Edwards, Victor Wembanyama lui, a avoué avoir beaucoup de peine concernant la star de 24 ans.

Un nouveau défi attend Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio. Ayant brillamment triomphé des Blazers au premier tour des play-offs, la franchise texane va désormais faire face aux Timberwoves d’Anthony Edwards. Un adversaire redoutable pour San Antonio et Wembanyama. Cependant, l’arrière de 24 ans s’est blessé lors du premier tour face aux Nuggets de Denver, et se voit toujours incertain pour ce choc face à « Wemby ». Présent en conférence de presse cette nuit, le pivot français a tenu des propos réconfortants concernant Edwards, malgré la compétition à venir entre les deux hommes.

« Ça me brise toujours le cœur quand quelqu’un se blesse » « Ils ont bien plus qu’Edwards, ils peuvent s’adapter. Ce sont des joueurs que j’aime regarder et affronter, ils jouent dur. C’est drôle parce que je ne pense pas à eux négativement. Je ne les déteste pas, mais dès qu’un joueur se blesse dans cette ligue, même si je suis en compétition contre lui, c’est difficile à voir. Ça me brise toujours le cœur quand quelqu’un se blesse », a ainsi confié Victor Wembanyama dans des propos relayés par Parlons Basket. Wembanyama a également évoqué son duel à venir face à sa compatriote Rudy Gobert.