Wembanyama va devenir «le GOAT» : Cette analyse va faire parler en NBA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en course en play-offs avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama continue d’impressionner en NBA. Le meilleur défenseur de l’année et candidat au titre de MVP repousse les limites, et certains observateurs commencent même à estimer que le Français pourrait devenir le meilleur joueur de tous les temps tout simplement.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner. Après avoir sorti les Blazers de Portland avec les Spurs de San Antonio, le prodige français est désormais opposé aux Timberwolves du Minnesota en play-offs. Élu défenseur de l’année et candidat au titre de MVP, « Wemby » a tout d’une future légende, et ça, plusieurs observateurs l’ont bien compris. Célèbre journaliste pour Fox, Chris Broussard n’a pas tari d’éloges à l’égard du pivot français, qu’il voit aller très très loin au cours de sa carrière.

« Il peut potentiellement être le GOAT » « Tu parlais du débat LeBron-Jordan pour le GOAT… voilà ce que je vais dire sur Wemby : il pourrait rendre ce débat inutile. Il peut être à ce niveau. Il pourrait reléguer le débat Jordan-LeBron à la deuxième place… Il peut potentiellement être le GOAT », a ainsi confié Chris Broussard dans des propos relayés par Parlons Basket. De son côté, la star grecque des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokoumpo, avait également couvert d’éloges Wembanyama il y a quelques semaines.