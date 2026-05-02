Victor Wembanyama va retrouver son «modèle» : Le choc face à Rudy Gobert est lancé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de dimanche à lundi, le match 1 de la série entre les Spurs et les Timberwolves aura lieu. Une rencontre très attendue en France puisque ce sera l'occasion de voir s'affronter Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Et la star de San Antonio a lancé ce duel.

C'est un duel attendu par toute la NBA et il opposera deux joueurs français. En effet, les Spurs et les Timberwolves vont s'affronter en demi-finale de Conférence Ouest ce qui offrira un choc entre deux des meilleurs défenseurs de la Ligue : Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Deux joueurs qui se connaissent et s'apprécient depuis longtemps comme le rappelle le joueur de San Antonio.

Wemby lance le choc face à Gobert « C'est génial. On a déjà la chance de l'affronter régulièrement en saison régulière, et c'est dur de jouer contre lui, c'est exigeant. Il a énormément compté dans mon parcours, a été un modèle, m'a inspiré sur beaucoup de choses qui devraient d'ailleurs inspirer davantage de gens, notamment sur le soin apporté au corps, qui est un exemple pour tous les intérieurs. J'espère qu'on aura la chance d'avoir des matches en prime time en France, parce qu'on sait que les gens vont les suivre », a ainsi confié Victor Wembanyama dans des propos rapportés par L'EQUIPE.