«Un joueur unique dans l’histoire» : Rudy Gobert annonce du lourd avant de retrouver Victor Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le parcours continue en play-offs pour les Spurs de San Antonio et Victor Wembnayama, qui vont désormais se frotter aux Timberwolves du Minnesota. Coéquipier du génie français en sélection, Rudy Gobert a annoncé la couleur pour ces retrouvailles qui s’annoncent d’ores et déjà musclées avec « Wemby ». Explications.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama rêve de titre avec les Spurs de San Antonio. Après avoir éliminé les Trail Blazers de Portland, la bande à « Wemby » va désormais devoir disposer des redoutables Timberwolves du Minnesota. Un très gros choc à l’Ouest, qui va également marquer les retrouvailles entre Wembanyama et Rudy Gobert. L’ancien joueur du Jazz de l’Utah sait qu’un gros duel l’attend face au meilleur défenseur de l’année en NBA.

« Un joueur unique dans l'histoire, qui est aussi dans le top 3 pour le titre de MVP » « C'est un bon défi. C'est une autre équipe vraiment très bonne avec un joueur unique dans l'histoire, qui est aussi dans le top 3 pour le titre de MVP, donc c'est un excellent défi. Nous avons hâte. C'est exactement ce que j'ai dit à propos de Jokic. En tant qu'adversaire, c'est pour cela que vous vivez. C'est la même chose avec Victor, c'est la même chose avec les Spurs », a ainsi déclaré Rudy Gobert, présent en conférence de presse ce vendredi. Le pivot des Timberwolves n’a pas tari d’éloges à l’égard des Spurs, qui ont réalisé une très belle saison régulière en terminant deuxièmes de la conférence Ouest.