NBA : Victor Wembanyama promet du lourd pour la suite de playoffs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeurs des Blazers au premier tour des playoffs en 5 matches, les Spurs se projettent sur la suite avec ambition. Victor Wembanyama s'est notamment prononcé sur les futures échéances de la franchise texane et annonce du lourd pour finir la saison en apothéose.

Pour sa première série de playoffs, Victor Wembanyama n'a pas déçu. Bien qu'il ait raté le match 3 de la série contre les Blazers, le Français a largement contribué à la facile qualifications des Spurs en 5 matches. Au prochain tour, il faudra affronter le vainqueur de la série opposant les Nuggets aux Timberolves de Rudy Gobert. Mais en attendant de connaître son futur adversaire, Victor Wembanyama se réjouit du niveau de San Antonio.

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Even his dad couldn't believe the block. pic.twitter.com/y8utrhoxuF — ESPN (@espn) April 29, 2026

«C'était bien. On a bien commencé» « C'était bien. On a bien commencé. Ce n'est jamais parfait, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire avant le match. La pression ? Je ne sais pas comment mes coéquipiers gèrent ça, mais ils semblent tous très bien s'en sortir. J'imagine qu'on se connaît bien mieux que n'importe qui à l'extérieur et on se fait confiance. Ce n'est tout simplement pas un problème. Nous acquérons de l'expérience jour après jour. Et ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont une série peut se dérouler. C'est une bonne façon de débuter les play-offs. Nous avons acquis de l'expérience, et j'ai toujours soif de rencontres encore plus passionnantes », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de poursuivre.