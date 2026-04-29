Shaquille O'Neal n'avait jamais vu ça : Le magnifique hommage rendu à Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa grande première en playoffs, Victor Wembanyama n'a pas déçu permettant aux Spurs de facilement venir à bout de Portland (4-1). De quoi impressionner Shaquille O'Neal qui estime que le Français est le joueur parfait à son poste, au point d'affirmer qu'il n'avait jamais vu ça en NBA.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama découvrait les playoffs. Deuxième de la Conférence Ouest, les Spurs affrontaient ainsi les Blazers au premier tour, et sans surprise, la franchise texane s'est qualifiée pour le demi-finale de conférence en s'imposant 4 victoires à 1. Une série rondement menée, notamment par Wemby qui n'a pas tremblé pour sa grande première.

Shaquille O'Neal encense Victor Wembanyama :



"Wemby est le premier big man parfait jamais créé. Il peut shooter, mettre ses lancers, défendre, attaquer, c'est un grand joueur d'équipe."pic.twitter.com/puDL4dfrnB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Shaquille O'Neal est fan de Wemby ! Sur la série, Victor Wembanyama présente ainsi des statistiques excellente avec notamment 21 points de moyenne (58,3% au tir et 53,8% de loin) mais également 8,8 rebonds, 2 passes, 1 interception et surtout 4 contres ! Cela démontre que le Français est prêt pour emmener les Spurs très haut. De quoi impressionner Shaquille O'Neal. « Wemby est le premier big man parfait jamais créé. Il peut shooter, mettre ses lancers, défendre, attaquer, c'est un grand joueur d'équipe », lâche la légende des Lakers au micro d'ESPN.