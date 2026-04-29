Shaquille O'Neal n'avait jamais vu ça : Le magnifique hommage rendu à Victor Wembanyama !

Pour sa grande première en playoffs, Victor Wembanyama n'a pas déçu permettant aux Spurs de facilement venir à bout de Portland (4-1). De quoi impressionner Shaquille O'Neal qui estime que le Français est le joueur parfait à son poste, au point d'affirmer qu'il n'avait jamais vu ça en NBA.
Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama découvrait les playoffs. Deuxième de la Conférence Ouest, les Spurs affrontaient ainsi les Blazers au premier tour, et sans surprise, la franchise texane s'est qualifiée pour le demi-finale de conférence en s'imposant 4 victoires à 1. Une série rondement menée, notamment par Wemby qui n'a pas tremblé pour sa grande première.
Shaquille O'Neal est fan de Wemby !
Sur la série, Victor Wembanyama présente ainsi des statistiques excellente avec notamment 21 points de moyenne (58,3% au tir et 53,8% de loin) mais également 8,8 rebonds, 2 passes, 1 interception et surtout 4 contres ! Cela démontre que le Français est prêt pour emmener les Spurs très haut. De quoi impressionner Shaquille O'Neal. « Wemby est le premier big man parfait jamais créé. Il peut shooter, mettre ses lancers, défendre, attaquer, c'est un grand joueur d'équipe », lâche la légende des Lakers au micro d'ESPN.
«J'ai l'impression qu'une étape est franchie»
De son côté, Victor Wembenyama n'a pas caché sa satisfaction après la qualification des Spurs. « Je suis reconnaissant pour la manière dont ils nous ont soutenus, le fait qu'ils ont tous porté les t-shirts à domicile, et à quel point ils étaient bruyants à l'extérieur. Nos fans dominent, même en déplacement. Bien sûr, on a grandi. On prend toujours de l'expérience. C'était une bonne manière de commencer les Playoffs. Et j'ai hâte d'affronter des match-ups encore meilleures. J'ai l'impression qu'une étape est franchie, que la première étape est terminée. Je suis personnellement heureux de voir que les choses avancent dans la bonne direction », confie le Français en conférence de presse.