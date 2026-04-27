NBA : Le coup de gueule de Wembanyama après son retour de commotion

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir manqué le match 3 face à Portland à cause du protocole commotion, Victor Wembanyama était de retour avec les Spurs à l'occasion du match 4. Un retour victorieux pour le Français, qui a aidé sa franchise à mener désormais 3-1 dans la série contre les Blazers. Mais voilà que malgré cette victoire, Wembanyama était quelque peu remonté.

Ce dimanche soir, les fans des Spurs avaient le sourire en voyant Victor Wembanyama de retour sur les parquets pour la suite de la série face à Portland. Victime d'une commotion lors du match 2, le Français avait manqué le match 3 contre les Blazers, étant indisponible à cause du protocole commotion. Mais voilà que Wembanyama a donc fini par recevoir le feu vert pour retrouver la compétition et c'est ainsi qu'il a participé à la victoire des Spurs (93-114), qui mènent désormais 3-1 dans la série.

Grosse blessure pour Wembanyama : Un danger annoncé avec les Spurs ! https://t.co/IeHsNNSodI — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Je ne suis pas content de la façon dont le protocole a été géré » A cause du protocole commotion, Victor Wembanyama a donc manqué une rencontre avec les San Antonio Spurs. Et voilà que ça n'a pas plu au Français, qui s'est dit « très déçu » de cette gestion, estimant qu'il était « en bonne santé le lendemain de la blessure ». Suite à sa victoire de son équipe, Wemby a lâché, rapporté par L'Equipe : « C'était particulier, j'avais beaucoup d'émotions en moi, de l'envie, de la frustration. Les Spurs ont fait un super boulot, mais je ne suis pas content de la façon dont le protocole a été géré par d'autres parties prenantes ».