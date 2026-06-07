Transfert de Greenwood : 40M€ ou rien ? L'OM va devoir trancher !

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Et il ne manque de prétendants, puisque la presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt prononcé de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature.
Le mercato n’a même pas commencé, mais ça s’emballe déjà autour de Mason Greenwood. La star de l’OM semble être devenu l’un des arguments centraux de l’élections à la présidence du Fenerbahçe, créant des nombreux débats. Mais c’est surtout en Italie qu’on parle de lui, puisque l’ailier de 24 ans serait la grande priorité de l’AS Roma.
Greenwood dans l’histoire de l’OM ?
Qualifiés en Ligue des Champions, les Giallorossi semblent vouloir boucler quelques gros coups sur le marché des transferts et l’Anglais pourrait bien être le premier. C’est simple, il serait tout simplement la première demande faite par Gian Piero Gasperini à ses dirigeants. L’entraineur de l’AS Roma chercherait en effet un joueur capable de faire la différence en attaque et aurait donc jeté son dévolu sur Mason Greenwood, pour lequel l’OM réclamerait toutefois une indemnité de 50M€ au minimum. Un tel prix ferait de l’ancien prodige de Manchester United la plus grosse vente de toute l’histoire du club phocéen, loin devant Michy Batshuayi et son transfert à Chelsea pour 39M€, en 2017.
La Roma freine des deux pieds
Ce montant semble toutefois trop élevé pour le moment. D’après les informations de La Repubblica, un premier contact aurait eu lieu récemment entre les deux clubs et l’OM aurait ainsi réclamé au moins 50M€, sans compter les bonus. Beaucoup trop pour la Roma, qui aurait mis un petit stop aux Marseillais, en évoquant plutôt un transfert autour des 40M€. Les négociations s’annoncent donc mouvementées, avec les Romains qui doivent également composer avec un facteur important. Leur directeur sportif Frederic Massara va en effet partir et les discussions autour de son successeur devraient retarder un éventuel transfert de Mason Greenwood.