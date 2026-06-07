Transfert de Greenwood : 40M€ ou rien ? L'OM va devoir trancher !

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Et il ne manque de prétendants, puisque la presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt prononcé de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature.

Le mercato n’a même pas commencé, mais ça s’emballe déjà autour de Mason Greenwood. La star de l’OM semble être devenu l’un des arguments centraux de l’élections à la présidence du Fenerbahçe, créant des nombreux débats. Mais c’est surtout en Italie qu’on parle de lui, puisque l’ailier de 24 ans serait la grande priorité de l’AS Roma.

Greenwood dans l’histoire de l’OM ? Qualifiés en Ligue des Champions, les Giallorossi semblent vouloir boucler quelques gros coups sur le marché des transferts et l’Anglais pourrait bien être le premier. C’est simple, il serait tout simplement la première demande faite par Gian Piero Gasperini à ses dirigeants. L’entraineur de l’AS Roma chercherait en effet un joueur capable de faire la différence en attaque et aurait donc jeté son dévolu sur Mason Greenwood, pour lequel l’OM réclamerait toutefois une indemnité de 50M€ au minimum. Un tel prix ferait de l’ancien prodige de Manchester United la plus grosse vente de toute l’histoire du club phocéen, loin devant Michy Batshuayi et son transfert à Chelsea pour 39M€, en 2017.