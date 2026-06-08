Mercato - Le PSG et Marquinhos ont pris une grande décision pour cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut déjà le cas l'été dernier après la victoire en finale de la Ligue des Champions, l'avenir de Marquinhos suscite de nombreuses interrogations. le capitaine du PSG a des touches en Arabie Saoudite, lui qui se rapproche de sa fin de carrière. Mais selon les dernières tendances, Marquinhos et le PSG auraient déjà acté le fait qu'il restera une saison de plus au Parc des Princes.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos (32 ans) a-t-il fait son ultime apparition sous le maillot du club francilien lors de la finale de Ligue des Champions remportée contre Arsenal ? Les spéculations vont bon train au sujet de l'avenir du défenseur central brésilien, présent au PSG depuis 2013 et qui se rapproche inexorablement de sa fin de carrière. L'Arabie Saoudite ainsi que le Qatar sont annoncés comme des points de chute plausibles pour Marquinhos cet été, mais le PSG ne le poussera pas au départ...

« Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie » Le journaliste Fabrice Hawkins a fait le point sur l'avenir de Marquinhos dans le podcast Génération After, sur RMC, et indique que le capitaine brésilien du PSG devrait rester au club la saison prochaine : « Lui qu’est-ce qu’il veut ? A priori, pour le moment, il veut rester au PSG. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, ils respectent le joueur qu’il est. Il a encore montré cette saison qu’il pouvait rendre des services et qu’il pouvait être performant dans des matchs à très grosse intensité. (…) C’est un monument qui respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club. Il est très apprécié. C’est lui le garant de l’institution. Tant qu’il peut être performant, je pense que le PSG, et je suis sûr, ne le mettra pas à la porte », indique Hawkins.