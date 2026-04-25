Grosse blessure pour Wembanyama : Un danger annoncé avec les Spurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une troisième saison NBA exceptionnelle, Victor Wembanyama est actuellement blessé avec les Spurs de San Antonio. Victime d’une commotion cérébrale, le génie français est actuellement en récupération. Et selon un neurologue expert, il serait très dangereux pour la franchise texane de vouloir précipiter le retour à la compétition de la star française.

Un gros coup d’arrêt. Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Spurs de San Antonio au point d’être élu défenseur de l’année et candidat au titre de MVP, Victor Wembanyama s’est blessé. Victime d’une lourde chute tête en avant face aux Blazers de Portland lors du match 2 du premier tour des play-offs, « Wemby » aurait subi une petite commotion cérébrale. Absent cette nuit pour le match 3, le Français ne devrait pas tarder à faire son retour, mais la franchise texane va devoir faire preuve de prudence.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

« Faire rejouer une superstar quelques jours après une vraie commotion est une décision très court-termiste » Neuroscientifique, Chris Nowinski a récemment analysé cette blessure subie par le Français, affirmant qu’il ne fallait pas précipiter son retour à la compétition. « Il n’y a rien de magique qui se passe entre 47 et 49 heures après une commotion. Faire rejouer une superstar quelques jours après une vraie commotion est une décision très court-termiste », a confié ce dernier dans des propos rapportés par BasketSession.