Grosse blessure pour Wembanyama : Un danger annoncé avec les Spurs !

Auteur d’une troisième saison NBA exceptionnelle, Victor Wembanyama est actuellement blessé avec les Spurs de San Antonio. Victime d’une commotion cérébrale, le génie français est actuellement en récupération. Et selon un neurologue expert, il serait très dangereux pour la franchise texane de vouloir précipiter le retour à la compétition de la star française.
Un gros coup d’arrêt. Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Spurs de San Antonio au point d’être élu défenseur de l’année et candidat au titre de MVP, Victor Wembanyama s’est blessé. Victime d’une lourde chute tête en avant face aux Blazers de Portland lors du match 2 du premier tour des play-offs, « Wemby » aurait subi une petite commotion cérébrale. Absent cette nuit pour le match 3, le Français ne devrait pas tarder à faire son retour, mais la franchise texane va devoir faire preuve de prudence.
« Faire rejouer une superstar quelques jours après une vraie commotion est une décision très court-termiste »
Neuroscientifique, Chris Nowinski a récemment analysé cette blessure subie par le Français, affirmant qu’il ne fallait pas précipiter son retour à la compétition. « Il n’y a rien de magique qui se passe entre 47 et 49 heures après une commotion. Faire rejouer une superstar quelques jours après une vraie commotion est une décision très court-termiste », a confié ce dernier dans des propos rapportés par BasketSession.
Un processus très précis pour Wembanyama
De son côté, le célèbre insider Shams Charania a lui aussi donné des nouvelles de Victor Wembanyama : « Il y a un processus clair en cas de commotion. Il doit passer des examens neurologiques chaque jour et sa participation devra être validée pas seulement par les médecins de San Antonio mais aussi par le directeur du protocole commotions de la Ligue », confie ce dernier. A noter que les Spurs mènent actuellement 2 à 1 face aux Blazers dans ce premier tour des play-offs, avec une belle victoire acquise dans l’Oregon cette nuit (108-120).