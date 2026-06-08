Transfert historique au PSG : «Des clubs sont prêts à casser la banque»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été s'annonce assez chaud au PSG avec notamment la possibilité de voir certains joueurs partir. Bradley Barcola est notamment concerné puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat. Et si jamais il venait à réclamer son départ, plusieurs clubs de Premier League seraient prêt à battre un record.

Cet été, le PSG pourrait chercher à régénérer son effectif après avoir remporté deux Ligues des champions de suite. Il faut dire que certains joueurs pourraient être tentés à l'idée de réclamer un départ afin d'obtenir plus de temps de jeu. C'est notamment le cas de Bradley Barcola qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en 2028 et qui se retrouve régulièrement dans l'ombre de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Démbélé. Et si jamais il venait à réclamer son départ, plusieurs clubs seraient très intéressés au point d'imaginer que le record de vente dans l'histoire du PSG, toujours détenu par Neymar (90M€) soit battu. C'est ce qu'explique le spécialiste mercato de RMC, Fabrice Hawkins.

Barcola bientôt la plus grosse vente de l'histoire du PSG ? « Bradley Barcola, c'est un très gros sujet pour Paris car c’est un international français, parce qu'il y a des clubs de premier plan, notamment en Premier League, qui sont prêts à casser la banque », lâche le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC avant d'évoquer l'hypothèse d'un départ de Bradley Barcola, qui serait évidemment remplacé. Et dans cette optique, la priorité se nommerait Yan Diomandé.