Mercato - Le PSG s’apprête à vendre deux attaquants : «Ils ont envie de partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du PSG s'annonce plutôt agité, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs éléments envisageraient de quitter le Parc des Princes dans les semaines à venir, et le journaliste Fabrice Hawkins assure qu'au moins deux attaquants sous contrat avec le PSG sont notamment concernés par ces envies de départ.

Plutôt discret l'été dernier sur le marché des transferts avec seulement trois nouvelles recrues (Renato Marin, Ilya Zabarnyi et Lucas Chevalier), le PSG sera-t-il plus actif lors de ce mercato estival 2026 ? Les spéculations vont déjà bon train en ce qui concerne le club de la capitale, que ce soit dans le sens des arrivées mais également celui des départs. En effet, plusieurs joueurs du PSG devraient changer d'air cet été afin d'aller obtenir davantage de temps de jeu dans une autre écurie, et le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a notamment évoqué le nom de deux attaquants concernés.

Ramos et Kang-in Lee vers la sortie ? « Il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle, à bout de souffle, qui ont envie de partir, que le club ne retiendra pas. Je pense notamment à Gonçalo Ramos, je pense à Lee. Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs d’un niveau équivalent, notamment pour Ramos. Je pense pas qu’ils vont amener quelqu’un qui revendique quoi que ce soit. J’entends par là que je pense pas qu’ils vont remplacer Ramos par un joueur à 100M€ », a indiqué Hawkins dans Génération After sur RMC au sujet de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, actuellement engagés jusqu'en 2028 avec le PSG.