«J'étais sous choc» : Le Real Madrid prépare un transfert de folie à 150M€, «c'est tellement inattendu»

Il y a quelques jours, Florentino Pérez lâchait une petite bombe en assurant que s'il était réélu président du Real Madrid, il présenterait une offre de 150M€ pour un joueur dont l'identité n'a pas filtré. Mais à en croire un journaliste espagnol, lorsque le nom sortira, cela fera l'effet d'une bombe.
En plein campagne pour être réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a lâché une petite bombe pour contrer les promesses de son rival Enrique Riquelme qui assurait avoir bouclé les transferts de Rodri et Erling Haaland. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions », lâchait Florentino Pérez qui a bien été réélu à la présidence du Real Madrid. Par conséquent, l'offre partira mardi comme promis.
«Quand ils m'ont dit son nom, j'étais figé de choc»
Mais quel est le joueur concerné par cette offre ? Plusieurs noms ont circulé, mais le journaliste espagnol José Luis Sanchez a assuré que le nom n'était pas encore sorti et que quand cela sera révélé, cela fera l'effet d'une bombe. « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire », a-t-il confié dimanche soir sur le plateau du Chiringuito avant d'en rajouter une couche il y a quelques heures : « Je vous le dis : le joueur à 150M€ est une bombe, une bombe, une bombe ! C'est tellement inattendu. Quand ils m'ont dit son nom, j'étais figé de choc ».
Ce ne sera pas Olise ?
Quoi qu'il en soit, cela ne sera pas Michael Olise. Ou alors, l'offre du Real Madrid ne servira à rien comme l'a annoncé le président du Bayern Munich, Herbert Hainer. « Il n'est bien sûr pas à vendre. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine », confiait-il auprès de Sport BILD. Plus quelques heures d'attente avant la fin du suspens.