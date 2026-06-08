«J'étais sous choc» : Le Real Madrid prépare un transfert de folie à 150M€, «c'est tellement inattendu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Florentino Pérez lâchait une petite bombe en assurant que s'il était réélu président du Real Madrid, il présenterait une offre de 150M€ pour un joueur dont l'identité n'a pas filtré. Mais à en croire un journaliste espagnol, lorsque le nom sortira, cela fera l'effet d'une bombe.

En plein campagne pour être réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a lâché une petite bombe pour contrer les promesses de son rival Enrique Riquelme qui assurait avoir bouclé les transferts de Rodri et Erling Haaland. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions », lâchait Florentino Pérez qui a bien été réélu à la présidence du Real Madrid. Par conséquent, l'offre partira mardi comme promis.

«Quand ils m'ont dit son nom, j'étais figé de choc» Mais quel est le joueur concerné par cette offre ? Plusieurs noms ont circulé, mais le journaliste espagnol José Luis Sanchez a assuré que le nom n'était pas encore sorti et que quand cela sera révélé, cela fera l'effet d'une bombe. « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire », a-t-il confié dimanche soir sur le plateau du Chiringuito avant d'en rajouter une couche il y a quelques heures : « Je vous le dis : le joueur à 150M€ est une bombe, une bombe, une bombe ! C'est tellement inattendu. Quand ils m'ont dit son nom, j'étais figé de choc ».