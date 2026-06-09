Zinedine Zidane et Didier Deschamps : Un gros mensonge sur leur clash ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même si Zinedine Zidane est pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde, la relation ne serait pas au beau fixe entre les deux hommes comme l'a révélé Daniel Riolo ces derniers mois. Et pourtant, de son côté, Deschamps nie en bloc tout malaise avec Zidane et lui a fait part de son respect en interview.

Ce n'est plus vraiment un secret pour personne : cinq ans après avoir quitté ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane va reprendre du service cet été. L'ancien numéro 10 aurait déjà trouvé un accord avec la FFF pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, et d'ailleurs, le courant ne semble pas vraiment passer entre les deux hommes. Daniel Riolo affirme depuis plusieurs années que Zidane et Deschamps sont en froid, et il en a remis une couche récemment dans l'émission TBT9 sur W9 : « Deschamps fait la gueule parce que je crois qu’il n’aime pas Zidane », a confié Riolo. Mais ce clash est-il véridique ?

« Toujours du respect pour Zidane », affirme Deschamps Interrogé dans les colonnes du Parisien lundi, Didier Deschamps a évoqué la probable nomination de Zinedine Zidane en équipe de France et réfute tout malaise avec son ancien coéquipier : « Je n’ai aucun conseil à donner. Et cela n’a rien à voir avec l’identité de la personne qui prendra probablement mon poste (rires). Chacun fait selon ce qu’il pense, ce qu’il est et la situation qui se présente (…) Zidane ? Par rapport au temps qu’on a passé ensemble, il y aura toujours du respect. J’en parle parce que vous me posez la question. Mais est-ce que ça sert le moment présent, l’équipe de France et la préparation de la Coupe du monde ? Je ne pense pas », confie Deschamps.