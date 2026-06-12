Mercato - Marquinhos : Une priorité dévoilée sur RMC pour le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine du PSG, Marquinhos a encore montré cette saison qu'il pouvait performer au plus haut niveau. Il n'empêche que le club de la capitale doit penser à l'avenir. Si Illia Zabarnyi a été recruté l'été dernier dans l'optique de remplacer à terme le Brésilien, ce n'est clairement pas un succès. C'est en ce sens que le PSG s'est vu conseiller d'étudier à nouveau la question de la succession de Marquinhos cet été.

Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes, ça risque de bouger du côté du PSG. On parle ainsi beaucoup des arrivées au sein de l'effectif de Luis Enrique, mais voilà qu'il y aura également des départs. Une liste de partants sur laquelle on pourrait retrouver Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee. Quid aussi de Marquinhos ? Comme il y a un an, des questions se posent sur l'avenir du capitaine du PSG. Apprécié notamment en Arabie Saoudite, le Brésilien restera-t-il à Paris ?

Marquinhos au PSG la saison prochaine ? Récemment, Fabrice Hawkins avait fait un point sur l'avenir de Marquinhos. C'est alors que le journaliste de RMC avait expliqué : « Lui qu’est-ce qu’il veut ? A priori, pour le moment, il veut rester au PSG. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, ils respectent le joueur qu’il est. Il a encore montré cette saison qu’il pouvait rendre des services et qu’il pouvait être performant dans des matchs à très grosse intensité. (…) C’est un monument qui respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club. Il est très apprécié. C’est lui le garant de l’institution. Tant qu’il peut être performant, je pense que le PSG, et je suis sûr, ne le mettra pas à la porte ».