Mercato - Marquinhos : Une priorité dévoilée sur RMC pour le PSG

Capitaine du PSG, Marquinhos a encore montré cette saison qu'il pouvait performer au plus haut niveau. Il n'empêche que le club de la capitale doit penser à l'avenir. Si Illia Zabarnyi a été recruté l'été dernier dans l'optique de remplacer à terme le Brésilien, ce n'est clairement pas un succès. C'est en ce sens que le PSG s'est vu conseiller d'étudier à nouveau la question de la succession de Marquinhos cet été.
Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes, ça risque de bouger du côté du PSG. On parle ainsi beaucoup des arrivées au sein de l'effectif de Luis Enrique, mais voilà qu'il y aura également des départs. Une liste de partants sur laquelle on pourrait retrouver Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee. Quid aussi de Marquinhos ? Comme il y a un an, des questions se posent sur l'avenir du capitaine du PSG. Apprécié notamment en Arabie Saoudite, le Brésilien restera-t-il à Paris ?
Marquinhos au PSG la saison prochaine ?
Récemment, Fabrice Hawkins avait fait un point sur l'avenir de Marquinhos. C'est alors que le journaliste de RMC avait expliqué : « Lui qu’est-ce qu’il veut ? A priori, pour le moment, il veut rester au PSG. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie, ils respectent le joueur qu’il est. Il a encore montré cette saison qu’il pouvait rendre des services et qu’il pouvait être performant dans des matchs à très grosse intensité. (…) C’est un monument qui respecté par les joueurs, le staff, les salariés du club. Il est très apprécié. C’est lui le garant de l’institution. Tant qu’il peut être performant, je pense que le PSG, et je suis sûr, ne le mettra pas à la porte ».
« Préparer la succession de Marquinhos »
La saison prochaine, Marquinhos devrait donc toujours être un joueur du PSG. Mais voilà que ça ne doit pas empêcher le club de la capitale de penser à l'avenir. Le recrutement d'Illia Zabarnyi n'étant pas une réussite, il faut trouver celui qui succèdera à terme au Brésilien. Au micro de RMC, évoquant les priorités du PSG pour son mercato, Steve Savidan a confié : « Préparer la succession de Marquinhos. A un moment donné, il va falloir se poser sur le sujet. Zabarnyi est arrivé il y a un an ? Oui mais tu peux te tromper dans le profil du joueur titulaire indiscutable. Aujourd’hui, tu peux pas prendre un joueur titulaire pour mettre à la place de Marquinhos, mais tu peux prendre un joueur un peu plus jeune et préparer cette succession ».