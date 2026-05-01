NBA - Gobert contre Wembanyama : Le choc 100% français que les Américains attendent avec impatience !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, les Timberwolves ont éliminé les Nuggets dès le premier tour des playoffs. Rudy Gobert a été l'un des grands artisans de ce succès grâce à une défense exceptionnelle face à Nikola Jokic. Désormais, tout le monde attend son duel franco-français face à Victor Wembenyama.

Faciles vainqueurs des Blazers en 5 matches au premier tour des playoffs, les Spurs attendaient de connaître le nom de leur adversaire en demi-finale de conférence. La logique aurait voulu que San Antonio affronte les Nuggets, pour offrir un nouveau choc de titans entre Victor Wembanyama et Nikola Jokic, deux des trois prétendants au titre de MVP. Mais ce sont bien les Timberwolves qui sont sortis vainqueurs de leur série contre Denver (4-2). Notamment grâce à un Rudy Gobert monumental.

Gobert retrouve Wembenyama Le Français a effectivement réussi à museler Nikola Jokic, considéré comme le meilleur joueur offensif en NBA. Une prestation défensive qui restera dans les annales comme le confie son entraîneur Chris Finch après la victoire dans le match 6 jeudi soir (110-98). « Rudy Gobert a été sensationnel aussi, C’est le co-MVP de la série. Il frôle le triple-double ce soir avec 8 passes, ce qui est fou. En défense, il a contesté tous les tirs, a été bon au rebond. Jokic est très bon pour récupérer ses propres ratés, et Rudy a limité ça. Je ne sais pas si j’ai déjà vu quelqu’un défendre sur Jokic aussi bien sur autant de matchs », lance-t-il dans des propos rapportés par Basket-USA. Pour le journaliste de Yahoo!Sports, Kevin O'Connor, Rudy Gobert est tout simplement « l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du sport. J’espère que c’est maintenant plus qu’évident après avoir stoppé Jokic. Quel joueur. »