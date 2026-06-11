Téléfoot : Surprise, TF1 annonce un accord avec la chaîne L'Equipe !

Amadou Diawara

Il y a quelques mois, TF1 a annoncé que Téléfoot vivait sa toute dernière saison. Finalement, l'émission diffusée tous les dimanches matins va reprendre à la rentrée. D'ailleurs, une prolongation de l'émission va même voir le jour, et ce, sur la chaîne L'Equipe.

Téléfoot est passée tout près de disparaitre. En effet, TF1 avait annoncé il y a quelques mois que son programme n'allait pas être relancé en 2026-2027. Mais finalement, cette saison 2025-2026 ne sera pas la dernière de Téléfoot. En effet, l'émission reviendra à la rentrée, et ce, dès le dimanche 6 septembre. Comme précisé par L'Equipe ce jeudi matin, Téléfoot sera toujours diffusé tous les dimanches matins sur TF1 avec Grégoire Margotton en tant que présentateur. De surcroit, une prolongation du programme verra le jour sur la chaîne L'Equipe.

«Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe L'Équipe» Ce jeudi matin, TF1 et L'Equipe annoncent un accord pour la création d'un magazine hebdomadaire de foot. Un nouveau rendez-vous qui sera diffusé dans la foulée de Téléfoot sur la chaîne L'Equipe. Pour le moment, le nom du programme n'a pas été divulgué. « Cet accord illustre la force de la marque Téléfoot et vient illustrer l'ambition éditoriale du groupe TF1 en matière de sport et de football. Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe L'Équipe, référence absolue de l'information sportive, pour permettre un rayonnement encore plus large de cette marque phare qui brille déjà depuis 50 ans », s'est enflammé Julien Millereux, le directeur des sports de TF1.