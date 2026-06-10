«Il m’a donné son maillot et j’ai dormi dedans» : Quand Zinédine Zidane a réalisé son «rêve» !

Pierrick Levallet

Avant de devenir un entraîneur de renom, Zinédine Zidane était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a fait vibrer tant de supporters à travers le monde. Mais l’ex-milieu offensif du Real Madrid avait lui aussi une idole de jeunesse : Enzo Francescoli. Zinédine Zidane a d’ailleurs avoué avoir réalisé son rêve... en 1996 !

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Zinédine Zidane a fait vibrer bon nombre de supporters avant de devenir un entraîneur émérite. L’ancien du Real Madrid a été l’idole de toute une génération. Mais lorsqu’il était jeune, l’ex-numéro 10 de l’équipe de France était lui aussi fan d’un joueur : Enzo Francescoli. Le milieu offensif a d’ailleurs réalisé son rêve en 1996 après l’avoir affronté avec la Juventus.

«Mon seul souhait était de jouer contre lui» « Enzo Francescoli ? Je ne saurais dire pourquoi c'était mon idole, ni ce qui me fascinait chez lui. D'ailleurs, c'est indescriptible. J'étais obsédé par l'idée d'imiter Enzo et de lui ressembler dans les moindres détails. Je passais donc mon temps à décortiquer chacun de ses gestes sur le terrain et j'allais au Stade Vélodrome pour assister à ses matchs. Mon seul souhait était de jouer contre lui » a d’abord expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à GQ.