Mercato : Le PSG sort du silence pour le transfert de Michael Olise 

Après le Real Madrid, c'est au tour du PSG d'être annoncé comme prétendant au transfert de Michael Olise. Alors que le Bayern Munich a pourtant fermé la porte à double tour pour l'international français, le club de la capitale serait intéressé. Forcément, cette bombe lâchée a de quoi faire du bruit et c'est ainsi que le PSG a été sollicité pour avoir des explications.
A 24 ans, Michael Olise est aujourd'hui aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais voilà qu'en parallèle, le joueur du Bayern Munich anime la rubrique mercato. Ces derniers jours, le Français était présenté comme le joueur pour lequel Florentino Pérez, réélu président du Real Madrid, était prêt à faire une offre de 150M€. De quoi faire réagir le Bayern Munich, qui avait alors été très clair concernant Michael Olise : il est intransférable.
« Le PSG cible Olise cet été »
Faire craquer le Bayern Munich pour Michael Olise semble mission impossible et pourtant... Selon Olivier Ménard, le PSG serait décidé à recruter le Français cet été. « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il lâché lors de L'Equipe du Soir.
« Le PSG, on dément »
Le PSG est-il réellement alors intéressé par Michael Olise ? Comme l'a poursuivi Olivier Ménard, de multiples démentis sont tombés en réponse à son information, mais voilà qu'il persiste et signe. « Il y a eu des démentis en rafale. La rubrique foot à qui j’ai donné cette indiscrétion a vérifié, ils sont allés voir le PSG, on dément. L’entourage du joueur, on dément. Mais moi, je maintiens. On m’a bien dit, j’ai bien entendu, que Paris allait cibler Olise », a-t-il assuré.