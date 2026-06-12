Mercato : Le PSG sort du silence pour le transfert de Michael Olise 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le Real Madrid, c'est au tour du PSG d'être annoncé comme prétendant au transfert de Michael Olise. Alors que le Bayern Munich a pourtant fermé la porte à double tour pour l'international français, le club de la capitale serait intéressé. Forcément, cette bombe lâchée a de quoi faire du bruit et c'est ainsi que le PSG a été sollicité pour avoir des explications.

A 24 ans, Michael Olise est aujourd'hui aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais voilà qu'en parallèle, le joueur du Bayern Munich anime la rubrique mercato. Ces derniers jours, le Français était présenté comme le joueur pour lequel Florentino Pérez, réélu président du Real Madrid, était prêt à faire une offre de 150M€. De quoi faire réagir le Bayern Munich, qui avait alors été très clair concernant Michael Olise : il est intransférable.

« Le PSG cible Olise cet été » Faire craquer le Bayern Munich pour Michael Olise semble mission impossible et pourtant... Selon Olivier Ménard, le PSG serait décidé à recruter le Français cet été. « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il lâché lors de L'Equipe du Soir.