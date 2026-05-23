PSG - Départ de Bradley Barcola : Ce gros transfert qui relance tout !

Cet été, il pourrait y avoir du mouvement en attaque au PSG et Bradley Barcola serait un candidat au départ. L’international français serait notamment dans le viseur de Liverpool, qui va chercher à se renforcer avec le départ de Mohamed Salah. Toutefois, Paris a une chance de conserver son attaquant, car le Parisien n’est pas le seul joueur dans le viseur des Reds. Explications.
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources affirment que le PSG chercherait à se renforcer offensivement. Le club de la capitale souhaiterait notamment s’offrir les services de Julian Álvarez, qui fait du bon travail depuis deux saisons du côté de l’Atlético de Madrid. Si l’Argentin pourrait donc poser ses valises à Paris, il pourrait également y avoir un ou deux départs au sein du secteur offensif du club de la capitale.
Barcola intéresse Liverpool
Pas forcément titulaire au PSG, Bradley Barcola se poserait des questions sur son avenir et il ne serait pas forcément contre un départ. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool serait notamment très chaud sur l’attaquant parisien et ce dernier se verrait bien évoluer chez les Reds. Le club de la capitale cherche de son côté à prolonger le contrat du Français, mais pour le moment les discussions sont gelées et reprendront après la finale de la Ligue des champions.
Diomande plutôt que Barcola pour Liverpool ?
Liverpool suivrait donc avec attention la situation de Bradley Barcola, mais un autre attaquant aurait tapé dans l’œil des Reds. Selon les informations du journaliste de The Athletic David Ornstein, c’est Yan Diomande du RB Leipzig qui intéresse la formation d’Arne Slot. Teamtalk abonde également dans ce sens et précise que l’international ivoirien est la priorité de l’équipe anglaise et que le joueur de Didier Deschamps ne serait donc que le deuxième choix. Le PSG, qui suivrait également Diomande, pourrait donc garder Barcola si Liverpool décide de conclure le transfert de l’ailier de 19 ans, qui pourrait s’élever à 100M€. Affaire à suivre…