PSG - Départ de Bradley Barcola : Ce gros transfert qui relance tout !

Alexis Brunet

Cet été, il pourrait y avoir du mouvement en attaque au PSG et Bradley Barcola serait un candidat au départ. L’international français serait notamment dans le viseur de Liverpool, qui va chercher à se renforcer avec le départ de Mohamed Salah. Toutefois, Paris a une chance de conserver son attaquant, car le Parisien n’est pas le seul joueur dans le viseur des Reds. Explications.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources affirment que le PSG chercherait à se renforcer offensivement. Le club de la capitale souhaiterait notamment s’offrir les services de Julian Álvarez, qui fait du bon travail depuis deux saisons du côté de l’Atlético de Madrid. Si l’Argentin pourrait donc poser ses valises à Paris, il pourrait également y avoir un ou deux départs au sein du secteur offensif du club de la capitale.

Barcola intéresse Liverpool Pas forcément titulaire au PSG, Bradley Barcola se poserait des questions sur son avenir et il ne serait pas forcément contre un départ. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool serait notamment très chaud sur l’attaquant parisien et ce dernier se verrait bien évoluer chez les Reds. Le club de la capitale cherche de son côté à prolonger le contrat du Français, mais pour le moment les discussions sont gelées et reprendront après la finale de la Ligue des champions.