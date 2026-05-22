Mercato : «20M€ ou plus», l’OM est fixé pour le transfert de cette révélation de Ligue 1 !

Alexis Brunet

Cette saison, Pablo Pagis s’est imposé comme l’une des révélations de la Ligue 1 avec dix buts et cinq passes décisives à son compteur. Des statistiques prometteuses qui ont forcément attiré l’œil de nombreuses formations, à commencer par l’OM. Ce vendredi, Loïc Féry, le président du FC Lorient, a fixé le prix de son buteur en cas de transfert cet été.

Cet été, l’OM va se montrer actif sur le mercato et Grégory Lorenzi, qui devrait devenir le nouveau directeur sportif du club phocéen, va avoir du boulot. Il va devoir reconstruire un effectif avec des moyens très limités et forcément la Ligue 1 pourrait être le marché idéal pour trouver des joueurs de qualité et qui plus est à des prix pas trop élevés.

L’OM est fixé pour Pablo Pagis Avec une belle neuvième place en Ligue 1 cette saison, le FC Lorient a réalisé du très bon travail et certains joueurs ont brillé à l’image de Pablo Pagis auteur de dix buts et de cinq passes décisives. L’attaquant intéresserait l’OM selon certaines sources et dans les colonnes de Ouest-France ce vendredi, le président des Merlus Loïc Féry a dévoilé le prix qu’il attendait pour un possible transfert de son buteur. « J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo (Pagis). Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eus, ce n’est pas des petits transferts. Quand je lis que Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus. »