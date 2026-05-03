EXCLU - Mercato : Lorient veut 15 M€ pour Pablo Pagis

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Auteur de la meilleure saison de sa jeune carrière (10 buts, 3 passes décisives), Pablo Pagis suscite de nombreux intérêts en Ligue 1. À l’écoute, Lorient se prépare à négocier son transfert.

A 23 ans, Pablo Pagis fait partie des révélations de cette saison 2025-2026. Sur le front de l’attaque lorientaise, le fils du légendaire Mickaël Pagis écrit magnifiquement sa propre histoire. Face au PSG, ce samedi (2-2), il a symboliquement inscrit son 10e but en Ligue 1 cette saison. En pleine progression, Pablo Pagis intéresse de plus en plus les clubs français et étrangers.

Priorité à la France Selon nos informations, trois clubs de Ligue 1 sont très intéressés par Pablo Pagis. Le plus actif du moment, c’est le RC Lens. Les Lensois, en route vers la Ligue des Champions, envisagent de plus en plus de miser sur lui. Rennes a également un œil attentif sur le dossier, tout comme l’OM, qui attend toutefois d’y voir plus clair dans sa stratégie et son organigramme 2026-2027.