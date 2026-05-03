Mercato - Real Madrid : La punchline de Karim Benzema qui lui fait valider le grand retour de José Mourinho

Actuellement sur le banc de Benfica, José Mourinho est annoncé comme une option sérieuse pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Le Portugais pourrait alors fait son grand retour chez les Merengue. Si cela n’est pas approuvé par tout le monde, il n’empêche que Mourinho pourrait être l’homme qu’il faut au Real Madrid. D’anciens propos de Karim Benzema ont d’ailleurs convaincu Frédéric Hermel.
Alors que le débat fait rage concernant l’identité de l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, Frédéric Hermel a lui son option préférentielle. Pour AS, le journaliste a ainsi écrit : « Je ne vais pas changer d'avis si facilement. Je pense toujours que si Álvaro Arbeloa parvient à maintenir l'équipe à une place honorable jusqu'à la fin de la saison, il mérite de rester sur le banc du Real Madrid ». Le fait est qu’un retour de José Mourinho pourrait également être la bonne chose selon lui.
« Compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid… »
Dans la suite de sa chronique, Frédéric Hermel s’est ainsi exprimé sur l’option José Mourinho. « Je ne suis pas indifférent aux rumeurs et aux informations qui laissent entendre qu'un changement d'entraîneur est inévitable. D'où ma réflexion sur l'intérêt et la pertinence d'un éventuel retour de José Mourinho. Je sais ce qu'écrivait Cervantès dans Don Quichotte : les suites ne sont jamais aussi bonnes, et l'on pourrait même affirmer que le meilleur du Special One appartient désormais au passé. Que ses méthodes ne sont peut-être plus adaptées au football moderne. Bien sûr, il y a de nombreuses réserves, voire des contre-indications. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid, il ne serait pas déraisonnable de faire à nouveau appel à l'entraîneur portugais », a-t-il d’abord expliqué.
« Il nous a fait croire que nous pouvions être les meilleurs »
Le retour de José Mourinho pourrait finalement convenir à Frédéric Hermel. Et c’est ainsi que le journaliste s’est rappelé certains propos de Karim Benzema à propos du Special One : « Je ne fais pas partie de ceux qui idolâtrent Mourinho, mais l'honnêteté nous oblige à nous souvenir de ce qu'il a apporté au Real Madrid et de ce qu'il pourrait encore offrir. Je me souviens de cette phrase que Karim Benzema m'a un jour confiée : « Mou a changé la mentalité de l'équipe ; il nous a fait croire que nous pouvions être les meilleurs. » D'une certaine manière, le Special One a utilisé une thérapie par électrochocs. Exactement ce dont cette équipe a besoin. Ce n'est pas une approche douce ni une séance de psychanalyse, mais dans certains moments, cela semble être la solution la plus appropriée. Car le Real Madrid ne peut pas rester dans cette dangereuse léthargie ».