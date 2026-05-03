Mercato - Real Madrid : La punchline de Karim Benzema qui lui fait valider le grand retour de José Mourinho

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement sur le banc de Benfica, José Mourinho est annoncé comme une option sérieuse pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Le Portugais pourrait alors fait son grand retour chez les Merengue. Si cela n’est pas approuvé par tout le monde, il n’empêche que Mourinho pourrait être l’homme qu’il faut au Real Madrid. D’anciens propos de Karim Benzema ont d’ailleurs convaincu Frédéric Hermel.

Alors que le débat fait rage concernant l’identité de l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, Frédéric Hermel a lui son option préférentielle. Pour AS, le journaliste a ainsi écrit : « Je ne vais pas changer d'avis si facilement. Je pense toujours que si Álvaro Arbeloa parvient à maintenir l'équipe à une place honorable jusqu'à la fin de la saison, il mérite de rester sur le banc du Real Madrid ». Le fait est qu’un retour de José Mourinho pourrait également être la bonne chose selon lui.

« Compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid… » Dans la suite de sa chronique, Frédéric Hermel s’est ainsi exprimé sur l’option José Mourinho. « Je ne suis pas indifférent aux rumeurs et aux informations qui laissent entendre qu'un changement d'entraîneur est inévitable. D'où ma réflexion sur l'intérêt et la pertinence d'un éventuel retour de José Mourinho. Je sais ce qu'écrivait Cervantès dans Don Quichotte : les suites ne sont jamais aussi bonnes, et l'on pourrait même affirmer que le meilleur du Special One appartient désormais au passé. Que ses méthodes ne sont peut-être plus adaptées au football moderne. Bien sûr, il y a de nombreuses réserves, voire des contre-indications. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation du Real Madrid, il ne serait pas déraisonnable de faire à nouveau appel à l'entraîneur portugais », a-t-il d’abord expliqué.