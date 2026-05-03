Mercato - Real Madrid : José Mourinho peut tout changer, «avec lui, les joueurs viendront plus facilement»

Axel Cornic

Chose assez rare, le Real Madrid se dirige vers sa deuxième saison blanche, après avoir été éliminé de la Ligue des Champions et avoir été largué en Liga par le FC Barcelone. Inacceptable pour le président Florentino Pérez, qui semble planifier une énorme révolution pour cet été, en commençant par un changement d’entraineur.

Rien ne va plus à Madrid. Deux ans après la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a toujours pas remporté de titre majeur et ça ne va pas changer cette saison. Une situation qui a évidemment alarmé la presse espagnole, qui annonce un énorme ménage à venir pour l’été 2026.

Mourinho au Real Madrid, une bonne idée ? Des stars de l’équipe comme Vinicius Jr sont notamment annoncées sur le départ, mais le premier gros changement devrait concerner le poste d’entraineur. Arrivé en cours de saison, Alvaro Arbeloa devrait en effet être remercié et le président Florentino Pérez aurait déjà plusieurs pistes en tête. On parle de Mauricio Pochettino, ancien du PSG, mais également de Jürgen Klopp, qui a pourtant quitté les bords de terrain depuis son départ de Liverpool. La grosse cote du moment est toutefois celle de José Mourinho, dont le retour au Real Madrid est régulièrement évoqué par les médias espagnols. « Personne du Real Madrid ne m'a contacté, je peux vous le garantir » a récemment confié celui qui entraine Benfica. « Je ne peux rien dire de plus (...) Il me reste un an de contrat avec Benfica et c'est tout ».