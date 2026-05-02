Deschamps ou Mourinho : Un consultant de La Chaine L’Equipe a déjà tranché pour le Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Real Madrid devrait avoir un autre entraîneur qu’Alvaro Arbeloa. Actuellement sur le banc merengue, l’Espagnol pourrait être remplacé durant l’intersaison. Mais par qui ? Au cours des dernières semaines, de nombreux noms ont été évoqués pour venir prendre les commandes du Real Madrid. Et entre Didier Deschamps et José Mourinho, Jérôme Alonzo a fait son choix.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour faire quoi ensuite ? N’ayant pas envie de raccrocher, le technicien français a été annoncé comme l’une des options étudiées par le Real Madrid pour remplacer Alvaro Arbeloa. Mais voilà que Deschamps n’est pas le seul candidat évoqué puisque les noms de Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp ou encore José Mourinho sont également cité pour venir s’asseoir sur le banc du Real Madrid.

Deschamps plutôt que Mourinho Aujourd’hui à Benfica, José Mourinho pourrait donc faire son grand retour sur le banc du Real Madrid. Consultant sur La Chaine L’Equipe, Jérome Alonzo veut d’ailleurs voir ça. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien gardien du PSG a lâché : « Mourinho, mais pour nous, mais oui. Mais pour le Real Madrid ? Je m’en fous. Je ne suis pas supporter du Real, je suis chroniqueur. Je veux, même s’il se fait virer en septembre ». Malgré tout, entre Didier Deschamps et José Mourinho, Alonzo penche du côté de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France : « Je le préfère à Deschamps ? Les deux m’excitent un peu. Je choisis Deschamps ».