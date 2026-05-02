Deschamps ou Mourinho : Un consultant de La Chaine L’Equipe a déjà tranché pour le Real Madrid

La saison prochaine, le Real Madrid devrait avoir un autre entraîneur qu’Alvaro Arbeloa. Actuellement sur le banc merengue, l’Espagnol pourrait être remplacé durant l’intersaison. Mais par qui ? Au cours des dernières semaines, de nombreux noms ont été évoqués pour venir prendre les commandes du Real Madrid. Et entre Didier Deschamps et José Mourinho, Jérôme Alonzo a fait son choix.
Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour faire quoi ensuite ? N’ayant pas envie de raccrocher, le technicien français a été annoncé comme l’une des options étudiées par le Real Madrid pour remplacer Alvaro Arbeloa. Mais voilà que Deschamps n’est pas le seul candidat évoqué puisque les noms de Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp ou encore José Mourinho sont également cité pour venir s’asseoir sur le banc du Real Madrid.
Deschamps plutôt que Mourinho
Aujourd’hui à Benfica, José Mourinho pourrait donc faire son grand retour sur le banc du Real Madrid. Consultant sur La Chaine L’Equipe, Jérome Alonzo veut d’ailleurs voir ça. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien gardien du PSG a lâché : « Mourinho, mais pour nous, mais oui. Mais pour le Real Madrid ? Je m’en fous. Je ne suis pas supporter du Real, je suis chroniqueur. Je veux, même s’il se fait virer en septembre ». Malgré tout, entre Didier Deschamps et José Mourinho, Alonzo penche du côté de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France : « Je le préfère à Deschamps ? Les deux m’excitent un peu. Je choisis Deschamps ».
Klopp le favori ?
La question actuellement en Espagne est de savoir qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Correspondant de RMC à Madrid, Edgar Groleau a confié : « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. Il y a deux noms qui reviennent tout le temps. Depuis très longtemps, Jürgen Klopp serait le choix idéal, mais il faut savoir s’il a envie d’entraîner aussi et c’est loin d’être une certitude. Si Klopp est à fond et a envie de faire le Real Madrid, ce sera lui le prochain entraîneur. C’est loin d’être une certitude ».