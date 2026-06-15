Real Madrid : Un transfert après la Coupe du monde pour Aurélien Tchouaméni  ?

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi 15 juin. Le Real Madrid en a profité pour annoncer la signature de Marc Cucurella en attendant celle d’Ibrahima Konaté entre autres. En parallèle, dans le sens des départs, Aurélien Tchouméni pourrait s’en aller selon un journaliste espagnol une fois la Coupe du monde terminée. Explications.
Quel avenir pour Aurélien Tchouaméni ? Arrivé au Real Madrid à l’été 2022 en provenance de l’AS Monaco, l’international français de 26 ans est seulement sous contrat jusqu’en juin 2028. Ce qui signifie que le milieu de terrain pourrait ne pas passer l’été à la Casa Blanca si les décideurs merengue reçoivent une belle offre sur le marché des transferts afin de ne pas être contraint à l’avenir de vendre le joueur au rabais en cas d’absence de prolongation de contrat.
Tchouaméni offert au PSG ?
D’autant plus qu’une nouvelle ère s’ouvre au Real Madrid avec le retour de José Mourinho aux commandes de l’effectif merengue 13 ans après son départ. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ou encore Bernardo Silva ont déjà ou sont sur le point de trouver un accord total avec le club aux 15 Ligues des champions. De son côté, Tchouaméni et ses agents testeraient le marché en ayant notamment offert les services du joueur au PSG d’après les informations de Media Foot.
L’avenir de Tchouaméni s’écrit en pointillés au Real Madrid ?
Le feuilleton Aurélien Tchouaméni serait susceptible d’animer l’actualité mercato du Real Madrid dans les semaines à venir. Certes, le Français est en pleine préparation de l’entrée en lice des Bleus contre le Sénégal mardi soir pour cette Coupe du monde 2026, mais le journaliste Ramon Alvarez de Mon affirme sur son compte X que le simple fait que le contrat de Tchouaméni prenne fin en 2028 promettrait à lui seul un été excitant et intéressant à suivre tant pour le clan Tchouaméni que pour la direction du Real Madrid. Le suspense reste entier.