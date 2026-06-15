Real Madrid : Un transfert après la Coupe du monde pour Aurélien Tchouaméni  ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce lundi 15 juin. Le Real Madrid en a profité pour annoncer la signature de Marc Cucurella en attendant celle d’Ibrahima Konaté entre autres. En parallèle, dans le sens des départs, Aurélien Tchouméni pourrait s’en aller selon un journaliste espagnol une fois la Coupe du monde terminée. Explications.

Quel avenir pour Aurélien Tchouaméni ? Arrivé au Real Madrid à l’été 2022 en provenance de l’AS Monaco, l’international français de 26 ans est seulement sous contrat jusqu’en juin 2028. Ce qui signifie que le milieu de terrain pourrait ne pas passer l’été à la Casa Blanca si les décideurs merengue reçoivent une belle offre sur le marché des transferts afin de ne pas être contraint à l’avenir de vendre le joueur au rabais en cas d’absence de prolongation de contrat.

Tchouaméni offert au PSG ? D’autant plus qu’une nouvelle ère s’ouvre au Real Madrid avec le retour de José Mourinho aux commandes de l’effectif merengue 13 ans après son départ. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ou encore Bernardo Silva ont déjà ou sont sur le point de trouver un accord total avec le club aux 15 Ligues des champions. De son côté, Tchouaméni et ses agents testeraient le marché en ayant notamment offert les services du joueur au PSG d’après les informations de Media Foot.