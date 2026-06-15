Mercato - PSG : Une nouvelle bataille avec Arsenal après la finale de la Ligue des champions ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être mouvementé du côté du PSG. En quête de renforts en vue de la saison prochaine, le club de la capitale serait notamment sur les traces d’Ayyoub Bouaddi. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas seuls sur le dossier du phénomène du LOSC. Arsenal devrait notamment concurrencer les pensionnaires de la Ligue 1 après la finale de la Ligue des champions.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive le 31 mai dernier, le PSG se consacre désormais à son recrutement estival. Le club de la capitale a déjà activé plusieurs pistes sur le mercato, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Sensationnel contre le Brésil à la Coupe du monde, l’international marocain plairait aux Rouge-et-Bleu. Mais les doubles champions d’Europe ne seraient pas les seuls à convoiter le milieu de terrain de 18 ans. Arsenal serait notamment sur le coup.

«Le PSG l’aime» « Bouaddi ? Lille a prolongé son contrat avant la Coupe du monde. C’était un coup intelligent parce qu’ils sont conscients de ce qu’il va se passer ensuite. Lille sait très bien que des grands clubs vont venir pour Bouaddi. Avant la Coupe du monde, certains cadors ont démarré des discussions avec ses agents. Entre janvier et maintenant, il a été approché par le PSG » a d’abord confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.