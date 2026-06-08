Transfert au Real Madrid : Le PSG ou Manchester United pour Tchouaméni ? Mourinho a décidé

Quatre années après son arrivée avec notamment une Ligue des champions et une Liga remportée, Aurélien Tchouaméni pourrait voir son avenir s’écrire loin de la Casa Blanca. Que ce soit Manchester United ou même le PSG où il aurait été proposé, José Mourinho serait déjà monté au créneau alors qu’il vient tout juste d’officiellement hériter du poste de coach.
Une fois la Coupe du monde terminée avec l’équipe de France et ses congés estivaux passés, Aurélien Tchouaméni rentrera en Espagne. L’international français rempilera-t-il pour une nouvelle saison avec le Real Madrid, l’avant-dernière avant l’expiration de son contrat ? C’est l’une des interrogations mercato de la Casa Blanca ces derniers temps. Depuis l’altercation entre Tchouaméni et Federico Valverde au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas à la mi-mai, l’avenir du milieu de terrain tricolore semble s’écrire en pointillés dans la capitale espagnole.
Le PSG, Manchester United… Le transfert de Tchouaméni prend de l’ampleur dans la presse
Selon Média Foot, le Paris Saint-Germain serait un point de chute pris en considération par le cercle proche d’Aurélien Tchouaméni. Ses représentants auraient même offert ses services au double champion d’Europe à la recherche de densité dans l’entrejeu. Mais ce ne serait pas tout. A en croire The Daily Telegraph, Manchester United chercherait également à attirer Tchouméni afin de pallier le départ de Casemiro. Cependant, les élections présidentielles du Real Madrid semblent avoir scellé la suite des opérations pour la carrière d’Aurélien Tchouaméni.
José Mourinho ferme la porte à un départ d’Aurélien Tchouaméni
Florentino Pérez a été réélu à la tête du Real Madrid. Son accord trouvé avec José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa aux commandes de l’effectif a donc été officialisé. The Special One signe son retour à la Casa Blanca 13 ans après son départ pour Chelsea. Le technicien portugais aurait déjà adopté une position claire sur le cas Tchouaméni. The Sun confie ces dernières heures qu’en aucun cas un transfert d’Aurélien Tchouaméni est une discussion sur la table. Bien que l’international français soit annoncé comme potentiel partant, ce n’est pas du tout de l’avis de Mourinho.