Transfert au Real Madrid : Le PSG ou Manchester United pour Tchouaméni ? Mourinho a décidé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre années après son arrivée avec notamment une Ligue des champions et une Liga remportée, Aurélien Tchouaméni pourrait voir son avenir s’écrire loin de la Casa Blanca. Que ce soit Manchester United ou même le PSG où il aurait été proposé, José Mourinho serait déjà monté au créneau alors qu’il vient tout juste d’officiellement hériter du poste de coach.

Une fois la Coupe du monde terminée avec l’équipe de France et ses congés estivaux passés, Aurélien Tchouaméni rentrera en Espagne. L’international français rempilera-t-il pour une nouvelle saison avec le Real Madrid, l’avant-dernière avant l’expiration de son contrat ? C’est l’une des interrogations mercato de la Casa Blanca ces derniers temps. Depuis l’altercation entre Tchouaméni et Federico Valverde au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas à la mi-mai, l’avenir du milieu de terrain tricolore semble s’écrire en pointillés dans la capitale espagnole.

Le PSG, Manchester United… Le transfert de Tchouaméni prend de l’ampleur dans la presse Selon Média Foot, le Paris Saint-Germain serait un point de chute pris en considération par le cercle proche d’Aurélien Tchouaméni. Ses représentants auraient même offert ses services au double champion d’Europe à la recherche de densité dans l’entrejeu. Mais ce ne serait pas tout. A en croire The Daily Telegraph, Manchester United chercherait également à attirer Tchouméni afin de pallier le départ de Casemiro. Cependant, les élections présidentielles du Real Madrid semblent avoir scellé la suite des opérations pour la carrière d’Aurélien Tchouaméni.