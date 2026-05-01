Un nouvel entraîneur au Real Madrid : La clause secrète qui rend le retour de José Mourinho possible ?

Pierrick Levallet

Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé pourrait bien connaître un nouvel entraîneur au Real Madrid. Le club madrilène envisagerait de recruter un nouveau technicien à l’issue de la saison. Le nom de José Mourinho a notamment été évoqué. Et une clause secrète rendrait son retour dans la capitale espagnole possible.

Et si Kylian Mbappé connaissait un quatrième entraîneur au Real Madrid ? Depuis son arrivée en 2024, le capitaine de l’équipe de France a évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et désormais Alvaro Arbeloa. L’avenir de ce dernier est toutefois incertain. Plusieurs noms ont été évoqués pour lui succéder, dont celui de José Mourinho. Sous contrat jusqu’en juin 2027 à Benfica, le coach portugais ne serait pas contre un retour dans la capitale espagnole. Et une clause en particulier le rendrait possible.

«Le contrat ne sera pas un problème» « Concernant la situation de José Mourinho, il aimerait aller au Real Madrid. Florentino Pérez en est absolument conscient. Il y aura plus de contacts entre Jorge Mendes, qui se charge du dossier, et le Real Madrid. Le contrat ne sera pas un problème. C’est au Real Madrid de décider s’ils veulent activer l’opération du retour de Mourinho » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.