Equipe de France : Un journaliste annonce la future équipe de Deschamps, ça provoque le fou rire de Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a l'occasion d'éventuellement broder une troisième étoile sur la tunique tricolore dans les prochaines semaines dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Pour la dernière de Didier Deschamps dans son costume de sélectionneur, son capitaine Kylian Mbappé a à coeur de le faire partir sur une excellente note. Pour ce qui est de son avenir, Deschamps a l'embarras du choix, mais certainement pas des sélections. De quoi inspirer une blague à Smaïl Bouabdellah en interview avec Mbappé.

Une énorme page va se tourner en équipe de France. C'est plutôt un chapitre même au vu de l'histoire que raconte le passage long de 14 ans de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus. La Coupe du monde 2026 a débuté ce jeudi avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud à Mexico. C'est donc officiellement le coup d'envoi sur le sol américain de la Last Dance de Deschamps à la tête de la sélection tricolore. Comme le stipule son contrat avec la Fédération française de football, il quittera ses fonctions au terme du Mondial.

«J'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça» Après quoi, le champion du monde 98 en tant que capitaine et 2018 comme sélectionneur pourrait se laisser tenter par un congé sabbatique, ou bien un club au projet attrayant, et même son de cloche pour une sélection. Pour M6, son capitaine Kylian Mbappé a mis les pieds dans le plat au sujet du feuilleton Deschamps qui commence déjà à s'agiter depuis quelque temps au sujet de son avenir. « On va faire en sorte qu'il ait la meilleure des dernières Coupes du monde. En espérant que ce soit sa dernière parce que j'espère qu'il ne va pas la rejouer avec une autre équipe. Je lui mets la pression. Oui parce que j'ai vu qu'ils ont dit l'Italie. Ce serait moche ça ».