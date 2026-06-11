Départ de Deschamps : «Ce serait moche...», Mbappé lui met un coup de pression pour son avenir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin d'une fructueuse collaboration de 14 ans arrive. Didier Deschamps quittera l'équipe de France lorsque le rideau sera tombé sur la Coupe du monde. Et après ? Place à un nouveau challenge pour le sélectionneur des Bleus annoncé comme candidat pour la sélection italienne. Ce qui n'est pas du goût de Kylian Mbappé.

L'équipe de France débutera sa Coupe du monde mardi prochain au MetLife Stadium dans le New Jersey. Sur le sol américain, les Bleus tenteront de chasser les démons du Mondial de 2002 qui avait débuté par une défaite face au Sénégal (1-0). Le groupe de Didier Deschamps sera opposé aux Lions de la Teranga pour son entrée en lice à la Coupe du monde et la dernière danse de Deschamps sur le banc de touche tricolore.

Mbappé a entendu la rumeur Deschamps - Italie, et il n'est pas d'accord Après 14 années à la tête des Bleus, Didier Deschamps va aller au bout de son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde cet été. Pour ce qui est de la suite, DD a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne s'interdisait rien. Et pourquoi pas gérer une autre sélection ? Le nom de Deschamps revient occasionnellement dans les débats et dans les médias au moment d'évoquer le futur de la Squadra Azzurra qui manque la plus belle des compétitions mondiales pour la troisième fois d'affilée. Ces rumeurs sont arrivées jusqu'aux oreilles de Kylian Mbappé.