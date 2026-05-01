PSG - «Il n'est pas content» : Barcola va réclamer son transfert ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2023, Bradley Barcola a fait ses preuves dans le club de la capitale. Mais l'ancien joueur formé à Lyon subit un peu la concurrence et cela pourrait être difficile à accepter plus longtemps pour lui. En effet, l'attaquant de 23 ans pourrait finir par faire ses valises cet été pour retrouver un statut qui lui conviendrait mieux.

Champion d'Europe avec le PSG l'année dernière, Bradley Barcola n'est pas la première option de Luis Enrique sur l'aile gauche de l'attaque. L'international français ne faisait pas partie du onze de départ pour affronter le Bayern Munich lors du match aller en Ligue des champions et il a rétrogradé dans la hiérarchie. Peut-être moins impressionnant que ses partenaires, il pourrait finir par se lasser et quitter Paris cet été. Le PSG en tirerait probablement une grosse somme.

Barcola prêt à quitter le PSG ? Arrivé en 2023 au PSG pour 50M€, Bradley Barcola a fait ses preuves au plus haut niveau. Mais depuis, le Français subit une belle concurrence dans le secteur offensif et il a rétrogradé dans la hiérarchie. Auteur de 12 buts cette saison dont 10 en Ligue 1 en 43 matches, cette situation l'agacerait et il pourrait prendre une grande décision concernant son avenir. « Barcola ? Les échos que j’ai c’est qu’il peut partir à la fin de la saison parce qu’il n’est pas content de son statut. Globalement, son statut de 4ème, il n’aime pas ça au PSG. Ça parle de Diomandé de Leipzig qui peut aussi le remplacer. Oui il n’est pas content de son sort » assure Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.