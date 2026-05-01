PSG : Ramos et Kolo Muani sont en concurrence sur le mercato !

Amadou Diawara

Prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani va revenir au PSG cet été, avant d'être envoyé ailleurs dans la foulée. Alarmée par la situation de l'attaquant français, la Juventus serait prête à le rapatrier à Turin. En plus de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos figurerait également sur les tablettes des Bianconeri. Toutefois, la Vieille Dame ne compterait pas recruter les deux attaquants du PSG en même temps.

Si le PSG a déboursé 95M€ pour le recruter lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est tout de même devenu indésirable à Paris. En effet, l'attaquant français de 27 ans est sorti des plans de Luis Enrique au cours de l'exercice 2024-2025. Et à la mi-saison, Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus pour jouer régulièrement en équipe première. De retour au PSG l'été dernier, l'international français a été immédiatement re-poussé vers la sortie. Ce qui a profité à Tottenham, qui a bouclé un prêt sec d'un an.

PSG : Gonçalo Ramos pourrait rejoindre la Juventus si... Le 1er juillet, Randal Kolo Muani va une nouvelle fois repasser par la case PSG, mais pour une courte durée. Alors que Luis Enrique ne veut toujours pas de lui, l'ancien pensionnaire du FC Nantes va devoir se trouver un club cet été. Et la Juventus serait encore en embuscade. En plus de Randal Kolo Muani, les Bianconeri verraient d'un bon œil l'idée de recruter Gonçalo Ramos. Toutefois, la Vieille Dame ne compterait pas recruter les deux joueurs en même temps. Du moins, c'est ce qu'affaire Gianluca Di Marzio.