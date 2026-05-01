PSG : Ramos et Kolo Muani sont en concurrence sur le mercato !

Prêté à Tottenham, Randal Kolo Muani va revenir au PSG cet été, avant d'être envoyé ailleurs dans la foulée. Alarmée par la situation de l'attaquant français, la Juventus serait prête à le rapatrier à Turin. En plus de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos figurerait également sur les tablettes des Bianconeri. Toutefois, la Vieille Dame ne compterait pas recruter les deux attaquants du PSG en même temps.
Si le PSG a déboursé 95M€ pour le recruter lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est tout de même devenu indésirable à Paris. En effet, l'attaquant français de 27 ans est sorti des plans de Luis Enrique au cours de l'exercice 2024-2025. Et à la mi-saison, Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus pour jouer régulièrement en équipe première. De retour au PSG l'été dernier, l'international français a été immédiatement re-poussé vers la sortie. Ce qui a profité à Tottenham, qui a bouclé un prêt sec d'un an.
PSG : Gonçalo Ramos pourrait rejoindre la Juventus si...
Le 1er juillet, Randal Kolo Muani va une nouvelle fois repasser par la case PSG, mais pour une courte durée. Alors que Luis Enrique ne veut toujours pas de lui, l'ancien pensionnaire du FC Nantes va devoir se trouver un club cet été. Et la Juventus serait encore en embuscade. En plus de Randal Kolo Muani, les Bianconeri verraient d'un bon œil l'idée de recruter Gonçalo Ramos. Toutefois, la Vieille Dame ne compterait pas recruter les deux joueurs en même temps. Du moins, c'est ce qu'affaire Gianluca Di Marzio.
«... Randal Kolo Muani ne revient pas»
« C'est vrai que quand Gonzalo Ramos est entré en jeu lors de certains matchs, il a été décisif, notamment pour le sacre en Supercoupe d'Europe du PSG, mais il pourrait être sur le départ. Son agent, Jorge Mendes, s'active pour trouver différentes solutions, où son client pourrait peut-être être titulaire la saison prochaine, et il en discute avec des clubs italiens et d'ailleurs. Il pourrait rejoindre l'AC Milan ou la Juventus, si Dusan Vlahovic ne reste pas, ou si Randal Kolo Muani ne revient pas », a annoncé Gianluca Di Marzio dans le podcast Caffè Di Marzio, en collaboration avec TMW. Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani pourrait donc défendre les couleurs de la Juventus la saison prochaine.