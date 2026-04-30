PSG - Transfert de Julian Alvarez : L'Atlético de Madrid lâche une réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Julian Alvarez sera l'un des dossiers brûlants du prochain mercato estival. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid est convoité par de nombreux clubs européens à l'image du PSG et du FC Barcelone. Mais chez les Colchoneros, on refuse d'affirmer que l'international argentin est en vente.

L'été prochain, le PSG pourrait se mettre en quête de renforts offensifs, notamment dans l'hypothèse d'un départ de Gonçalo Ramos. Dans cette optique, un nom semble retenir particulièrement l'attention de Luis Enrique à savoir celui de Julian Alvarez. Mais le club parisien ne sera pas seul sur le coup sur le coup. Comme révélé par le journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito, Tomas Palacios, « Luis Enrique, Mikel Arteta et Hansi Flick ont parlé avec Julian Alvarez ». Autrement, le PSG pourrait être concurrencé par le FC Barcelone et Arsenal dans ce dossier.

Cerezo répond pour le transfert d'Alvarez Par conséquent, l'avenir de Julian Alvarez est un sujet brûlant en Espagne. Ce qui commence à agacer Enrique Cerezo. « J'imagine que Julián joue à l'Atlético de Madrid. Et demain, et après-demain, et la saison prochaine... Je trouve qu'insister encore sur le cas de Julián Álvarez est désormais blessant », a confié le président de l'Atlético de Madrid dans des propos rapportés par AS. Et pourtant, son entraîneur en personne avant contribué à alimenter les rumeurs au sujet de Julian Alvarez. « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon », lâchait ainsi Diego Simeone il y a quelques jours.