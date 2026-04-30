L’OM «pourrait l’exciter» : Bruno Genesio doit-il être le prochain entraîneur et remplacer Habib Beye ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur de l’OM, Habib Beye ne serait pas assuré d’être toujours là la saison prochaine alors même qu’il a signé jusqu’en 2027. La question est alors de savoir qui pourrait venir le remplacer. Visiblement, venir s’asseoir sur le banc olympien pourrait tenter Bruno Genesio, lui qui pourrait quitter le LOSC à la fin de la saison. Faut-il alors miser sur le technicien français ?

Et si l’OM changeait encore d’entraineur ? Nouveau président, Stéphane Richard cherche un directeur sportif. Et voilà que l’arrivée de celui-ci pourrait être fatale à Habib Beye, choisi par Medhi Benatia à Marseille. Alors que le Sénégalais a signé un contrat jusqu’en 2027, son avenir pourrait donc s’écrire loin de la Canebière. Un nouvel entraîneur pourrait donc débarquer à l’OM et c’est ainsi que Pascal Olmeta a notamment dit pour La Provence : « Il faut prendre un entraîneur français comme Bruno Genesio. Il a connu plusieurs clubs et ça a toujours bien marché. Marseille, c’est tellement particulier ».

« Marseille est l’unique club en France qui pourrait l’exciter » Aujourd’hui au LOSC, Bruno Genesio ne devrait visiblement pas rester sur le banc des Dogues la saison prochaine. Et si c’était donc lui le successeur d’Habib Beye à l’OM ? A en croire Mohamed Toubache-Ter, débarquer à Marseille pourrait tenter Genesio : « Marseille est l’unique club en France qui pourrait l’exciter… si le club est intéressé, évidemment ».