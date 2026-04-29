L’OM en pleine crise : Tout a commencé… en 2009 ?

En ce moment, ça va très mal à l’OM. En effet, cette saison, le club phocéen a connu de périodes de fortes turbulences et il est en train d’en traverser une autre actuellement. La crise frappe de plein fouet à Marseille et chacun essaye de trouver l’origine de cette situation délicate. Et voilà que pour la trouver, il faudrait remonter quelques années en arrière, en 2009.
Club historique et emblématique du football français, l’OM a perdu de sa superbe. Actuellement, la formation olympienne n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années. Cette saison est vraiment compliquée à Marseille et la crise est violente. La situation de l’OM fait forcément réagir les fans marseillais, même les plus connus. Acteur et réalisateur, Jean-Pierre Darroussin s’en est notamment pris à la direction actuelle en pointant de nombreuses erreurs.
« Il y a eu des erreurs remarquables dans le management »
« Il y a eu des erreurs remarquables dans le management. Virer Rabiot pour reprocher après aux joueurs de ne pas renverser la table, c'est incroyable ! C'est un manque de psychologie terrifiant. Nommer un entraîneur comme Habib Beye qui doit prouver aux joueurs qu'il est bon, c'est une erreur terrible. En surjouant le fait d'être un bon entraîneur, il finit par être mauvais. C'est là aussi un manque total de psychologie. La crise vient de là », a-t-il dit dans des propos accordés à La Provence.
« On a perdu l'ambiance paternaliste »
C’est ensuite que Jean-Pierre Darroussin a donné le point de départ de la crise à l’OM et celui-ci remonterait à 2009 avec le départ de Pape Diouf : « Vous savez d'où elle part ? Du jour où Vincent Labrune a viré Pape Diouf ! On a perdu l'ambiance paternaliste, les joueurs se sentent déconsidérés ou ne sont pas en confiance, la gestion des jeunes est catastrophique. Quand je vois le RC Lens, c'est familial, tout le monde se connaît et bouffe ensemble à la cantine. Il y a quelque chose de bienveillant ».