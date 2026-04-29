L’OM en pleine crise : Tout a commencé… en 2009 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, ça va très mal à l’OM. En effet, cette saison, le club phocéen a connu de périodes de fortes turbulences et il est en train d’en traverser une autre actuellement. La crise frappe de plein fouet à Marseille et chacun essaye de trouver l’origine de cette situation délicate. Et voilà que pour la trouver, il faudrait remonter quelques années en arrière, en 2009.

Club historique et emblématique du football français, l’OM a perdu de sa superbe. Actuellement, la formation olympienne n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années. Cette saison est vraiment compliquée à Marseille et la crise est violente. La situation de l’OM fait forcément réagir les fans marseillais, même les plus connus. Acteur et réalisateur, Jean-Pierre Darroussin s’en est notamment pris à la direction actuelle en pointant de nombreuses erreurs.

Mercato : Benatia va aider l'OM après son départ ? https://t.co/5bR4TIRh3x — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Il y a eu des erreurs remarquables dans le management » « Il y a eu des erreurs remarquables dans le management. Virer Rabiot pour reprocher après aux joueurs de ne pas renverser la table, c'est incroyable ! C'est un manque de psychologie terrifiant. Nommer un entraîneur comme Habib Beye qui doit prouver aux joueurs qu'il est bon, c'est une erreur terrible. En surjouant le fait d'être un bon entraîneur, il finit par être mauvais. C'est là aussi un manque total de psychologie. La crise vient de là », a-t-il dit dans des propos accordés à La Provence.