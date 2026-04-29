OM : Benatia a des propositions, son clan balance son plan pour l'avenir !

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Medhi Benatia va quitter l'OM à l'issue de cette saison. D'après son clan, le directeur sportif marocain aurait prévu de couper avant de se lancer un nouveau défi, sans doute en tant que dirigeant. D'ailleurs, Medhi Benatia aurait déjà eu quelques propositions pour reprendre du service rapidement.

Benatia a déjà quelques propositions pour l'après-OM

Si Medhi Benatia va quitter l'OM dans moins d'un mois, il aurait pu partir bien plus tôt. Pour rappel, le directeur sportif marseillais avait annoncé sa démission à la mi-février. « Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le coeur et une seule obsession: redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de la qualification en Ligue des champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés », pouvait-on lire dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de Medhi Benatia.