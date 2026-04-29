OM - Clash avec Habib Beye : Himad Abdelli se fait recadrer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le match nul face à l’OGC Nice (1-1) dimanche dernier a été suivi d’un échange tendu entre Himad Abdelli et Habib Beye dans le vestiaire de l'OM. Le premier nommé n’a pas apprécié les critiques de son entraîneur et lui a fait savoir, ce qui a eu le don d’agacer Jérôme Rothen.

Dans Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen a donné son avis sur les tensions au sein du vestiaire de l’OM. Une situation qui ne le surprend pas et dont la responsabilité revient, selon lui, à Medhi Benatia, qui a composé ce groupe et décidé de nommer Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi.

💥 Rothen :"Abdelli, il y a quelques mois, il jouait à Angers. Il devrait avoir des étoiles dans les yeux de jouer à l'OM. Il vient et n'accepte pas les critiques de son entraîneur ?! On a vu son entrée, c'est insuffisant !" pic.twitter.com/NvHD6iQhfc — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2026

« Ce n’est pas la faute d’Habib Beye s’ils ne s’entendent pas, c’est la faute de Medhi Benatia » « Quand il y a un vestiaire qui vit autant d’échecs depuis le début de l’année, comment tu veux que ce vestiaire se remette dans le droit chemin à cinq, dix journées de la fin ? On savait pertinemment que ça allait partir en vrille dans tous les cas. D’autant plus quand tu annonces que tu prends un entraîneur novice à ce niveau-là, qui avait, malheureusement pour lui, pas une grande réussite à Rennes dans l’ambiance du vestiaire et que tu le fous comme ça à gérer des personnalités qui ne s’entendent pas », a déclaré Jérôme Rothen. « Mais ça, ce n’est pas la faute d’Habib Beye s’ils ne s’entendent pas, c’est la faute de Medhi Benatia et tous ceux qui ont créé ce groupe en début d’année. Un directeur sportif, des gens du recrutement ou le président devaient sentir que telle ou telle personne n’allait pas s’entendre dans un vestiaire avec l’entraîneur et en fait, c’est parti en vrille dès les premiers jours. »