«Il s'en bat les cou*lles» : Daniel Riolo l'assure, Roberto De Zerbi a trahi l'OM !

La saison 2025/2026 a été extrêmement agitée pour l’Olympique de Marseille et ce n’est pas terminé, puisque la fin s’annonce explosive avec une qualification en Ligue des Champions qui se compromet de match en match. L'un des grands épisodes ça a sans aucun doute été le départ de Roberto De Zerbi, qui a décidé de quitter son poste d’entraineur un an et demi après sa signature.
Il était arrivé pour un projet de trois ans, mais n’en a finalement jamais vu le bout. Roberto De Zerbi semblait être l’homme capable de relancer l’enthousiasme autour de l’OM, avec d’ailleurs son nom qui a rapidement attiré des recrues assez prometteuses. Mais le soufflé est vite retombé, puisqu’après une première saison encourageante tout est parti en vrille.
La chute inexorable de l’OM
Ça a commencé dès la première journée de Ligue 1 au mois d’aout dernier, avec la célèbre bagarre de Rennes qui a débouché sur les départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Ça s’est poursuivi avec un pic atteint en février dernier, lorsque De Zerbi a tout simplement claqué la porte, avec l’OM qui a d’ailleurs perdu également son président Pablo Longoria et failli voir le directeur sportif Medhi Benatia jeter l’éponge. Depuis, la situation n’a fait qu’empirer, avec Habib Beye qui ne semble pas avoir fait oublier l’Italien.
« Un mec comme De Zerbi au fond n'a pensé qu'à sa gueule »
Pourtant, Daniel Riolo assure qu’à l’OM on doit vite tourner la page, puisque Roberto De Zerbi n’a lui pas hésité à le faire. « De Zerbi est parti pour quoi ? Le truc c'est la confiance qu'on accorde et aux joueurs et aux coachs aujourd'hui dans ce milieu » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Un mec comme De Zerbi au fond n'a pensé qu'à sa gueule et depuis le début il ne pensait qu'à sa gueule. Toute sa comédie sur 'le j'suis un mec comme vous'. Il est parti à Tottenham et s'en bat les couilles. Il raconte les mêmes histoires à Tottenham. Il va falloir arrêter d'avoir des illusions sur le milieu ».