«Il s'en bat les cou*lles» : Daniel Riolo l'assure, Roberto De Zerbi a trahi l'OM !

Axel Cornic

La saison 2025/2026 a été extrêmement agitée pour l’Olympique de Marseille et ce n’est pas terminé, puisque la fin s’annonce explosive avec une qualification en Ligue des Champions qui se compromet de match en match. L'un des grands épisodes ça a sans aucun doute été le départ de Roberto De Zerbi, qui a décidé de quitter son poste d’entraineur un an et demi après sa signature.

Il était arrivé pour un projet de trois ans, mais n’en a finalement jamais vu le bout. Roberto De Zerbi semblait être l’homme capable de relancer l’enthousiasme autour de l’OM, avec d’ailleurs son nom qui a rapidement attiré des recrues assez prometteuses. Mais le soufflé est vite retombé, puisqu’après une première saison encourageante tout est parti en vrille.

45M€ pour Igor Paixão : L'OM écœure un club étranger ! https://t.co/Y7Len7UBop — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

La chute inexorable de l’OM Ça a commencé dès la première journée de Ligue 1 au mois d’aout dernier, avec la célèbre bagarre de Rennes qui a débouché sur les départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Ça s’est poursuivi avec un pic atteint en février dernier, lorsque De Zerbi a tout simplement claqué la porte, avec l’OM qui a d’ailleurs perdu également son président Pablo Longoria et failli voir le directeur sportif Medhi Benatia jeter l’éponge. Depuis, la situation n’a fait qu’empirer, avec Habib Beye qui ne semble pas avoir fait oublier l’Italien.