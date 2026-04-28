Dugarry réclame une révolution à l’OM et veut que McCourt «coupe les vivres» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain du match nul concédé face à l’OGC Nice (1-1), Christophe Dugarry s’est exprimé ce lundi sur la suite pour l’OM et s’il devait repartir d’une page blanche la saison prochaine. Le consultant de RMC estime que Marseille a seulement le budget d’un grand club, mais n’en est plus un. Le champion du monde 1998 souhaite qu’il reparte avec une nouvelle politique et un budget moins important.

Tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’OM a vu la Ligue des champions s’éloigner encore un peu plus, ce qui est peut-être un mal pour un bien. C’est en tout cas ce que pense Christophe Dugarry, qui estime que le club doit oublier son histoire, arrêter de penser qu’il fait encore partie des grands et repartir sur de nouvelles bases dès la saison prochaine.

🔵⚪ Duga' : "C'est difficile à entendre, mais Marseille est devenue une équipe lambda... Ce n'est plus un grand club. Ce qui se passe peut être un mal pour un bien. Marseille doit repartir avec des joueurs qui ont le mental et envie de courir." pic.twitter.com/EErqYs3X9e — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2026

« Je serais le président, je coupe les vivres » « Bien évidemment qu’il y a des choses à reprendre, mais repartir d’une page blanche, ça veut dire quoi ? Repartir avec quel projet ? Parce que moi, ce qui m’importe, c’est le projet. C’est difficile à entendre pour les Marseillais, ceux qui aiment l’OM, mais je crois qu’il faut se rendre à une réalité : aujourd’hui, Marseille est devenu une équipe lambda. Quand tu démarres la saison en pensant encore et toujours pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, ça pose un problème dès le départ. Je pense que la barre est bien trop haute pour les joueurs qui viennent, les supporters qui attendent, les dirigeants qui mettent trop ou beaucoup d’argent. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer peut être un mal pour un bien. Moi, je serais le président, je coupe les vivres, je te le dis de suite. Ceux qui veulent partir, ils partent et je repars avec des mecs qui ont un mental et qui ont envie de courir. Je pense que Marseille doit retrouver un état d’esprit avant de penser qu’ils recrutent des joueurs talentueux », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« Il y a trop d’argent, il y a trop de joueurs surpayés » « Je vois cette équipe de Lyon qui s’est retrouvée dos au mur, avec des jeunes, des gamins qui courent. Est-ce que l’idée ce n’est pas de repartir avec ça ? Au moins, tu ne mets pas tes finances en danger, tu ne fais pas croire à tes supporters que tu vas rivaliser avec le PSG, ce qui n’empêche pas de le faire si ça arrive, mais au moins tu pars avec un minimum d’ambition. Et arrêtons avec toutes ces déclarations, l’OM a gagné la Ligue des champions en 1993. Ils ont été champions de France avec Deschamps ça commence à remonter. Tout ça, c’est fini. Aujourd’hui Marseille, à part le budget, qu’est-ce qu’ils ont de plus et qu’est-ce qu’ils montrent de plus que les équipes qui sont devant elle, voire même en dessous ? », s’est interrogé l’ancien attaquant de l’OM. « Le leurre de tout ça, et c’est pour ça que l’actionnaire doit couper les vivres, il y a trop d’argent, il y a trop de joueurs surpayés. La masse salariale n’a jamais été aussi importante à l’OM. Et comme par hasard, ils n’ont jamais aussi peu couru (...). Arrêtons avec ces discours en pensant que l’OM est toujours un grand. L’OM n’est plus un grand. Ils ont le budget d’un grand, ils ont la chance de trouver un actionnaire qui est complètement fada de balancer des 250 millions de budget. Le mec envoie des millions, il ne se passe rien et il continue à envoyer ! Mais à un moment donné, la logique est où ? Arrête d’envoyer ! Et je pense que les supporters sont capables d’entendre ça. »