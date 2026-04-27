L'OM dit stop : 10 ans après, le Vélodrome va changer de nom !

Après 10 ans de collaboration, l’OM et Orange ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat concernant le naming du Vélodrome, qui aura donc un nouveau nom la saison prochaine. En ce sens, le club a fait savoir que des discussions étaient en cours avec d’autres marques internationales.
Le stade Vélodrome va très bientôt changer de nom. Depuis 2016, et bien que peu de supporters l’aient appelé comme ça, l’antre de l’OM se nomme l’Orange Vélodrome. Un partenariat vieux de 10 ans qui touche à sa fin. D’après les informations de La Provence, le club et l’opérateur ont acté la fin de leur collaboration et le contrat de naming du Vélodrome s’arrêtera donc au mois de juin.
L’OM discute avec d’autres marques internationales
Des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient pourtant eu lieu au cours des derniers mois, mais les deux parties ont finalement décidé de les stopper d’un commun accord, sans en dévoiler les raisons. Un partenariat qui rapportait environ 2,5M€ par an à l’OM, qui va donc devoir en trouver un autre. En ce sens, le club a fait savoir que des négociations étaient en cours avec différentes marques internationales.
CMA CGM n’est pas intéressé par le naming du Vélodrome
« J'étais heureux de signer le naming du Vélodrome en 2016 avec Orange, ç'a été une belle opération, on a beaucoup vu Orange pendant cette année-là. Je n'ai pas d'informations ou de connaissance sur ce que la direction actuelle d'Orange compte faire, donc je n'ai pas d'annonce à faire. Si jamais Orange arrête ce contrat de naming, il nous appartiendra de trouver un nouveau partenaire », déclarait Stéphane Richard, nouveau président de l’OM et PDG d’Orange au début du partenariat entre les deux parties, lors de son intronisation le 10 avril dernier. Récemment, ICI Provence avait indiqué que, malgré des rumeurs en ce sens, l’entreprise marseillaise CMA CGM, détenu par le milliardaire Rodolphe Saadé, n’avait pas manifesté d’intérêt concernant le naming du Vélodrome.