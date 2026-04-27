L'OM dit stop : 10 ans après, le Vélodrome va changer de nom !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après 10 ans de collaboration, l’OM et Orange ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat concernant le naming du Vélodrome, qui aura donc un nouveau nom la saison prochaine. En ce sens, le club a fait savoir que des discussions étaient en cours avec d’autres marques internationales.

Le stade Vélodrome va très bientôt changer de nom. Depuis 2016, et bien que peu de supporters l’aient appelé comme ça, l’antre de l’OM se nomme l’Orange Vélodrome. Un partenariat vieux de 10 ans qui touche à sa fin. D’après les informations de La Provence, le club et l’opérateur ont acté la fin de leur collaboration et le contrat de naming du Vélodrome s’arrêtera donc au mois de juin.

Les Argentins de l'OM dézingués par Walid Acherchour : «On n'en peut plus...» https://t.co/QEQOTP2jzP — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

L’OM discute avec d’autres marques internationales Des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient pourtant eu lieu au cours des derniers mois, mais les deux parties ont finalement décidé de les stopper d’un commun accord, sans en dévoiler les raisons. Un partenariat qui rapportait environ 2,5M€ par an à l’OM, qui va donc devoir en trouver un autre. En ce sens, le club a fait savoir que des négociations étaient en cours avec différentes marques internationales.