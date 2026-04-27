Les Argentins de l'OM dézingués par Walid Acherchour : «On n'en peut plus...»

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, où le match nul face à l’OGC Nice (1-1) vient compliquer encore plus la qualification pour la Ligue des Champions. Mais c’est surtout le comportement de certains joueurs marseillais qui semble avoir agacé Walid Acherchour, qui n’a pas manqué de donner son avis lors de l’After Foot de ce dimanche soir.

C’est une fin de saison catastrophique qui semble se dessiner du côté de Marseille. Après avoir longtemps occupé le podium de Ligue 1, l’OM est désormais loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Retrouver cette compétition la saison prochaine semble désormais revêtir plus du miracle, puisque le match nul contre l’OGC Nice plombe les chances marseillaises.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'OM » Mais plus que le résultat, c’est l’attitude de certains joueurs et surtout ceux d’origine argentine, qui a fait réagir après ce match contre Nice. « Ce qui s'est passé autour de Wahi, je n'en peux plus de la grinta sud-américaine à l'Olympique de Marseille. Geronimo Rulli, la minute qu'il nous fait, Medina qui a fait ça pendant toute la rencontre... ils n'ont toujours pas compris les mecs ? Rulli il ne la sent pas la panenka de Wahi ? Ça ne se voyait pas pendant tout le match que Wahi voulait terminer avec la cerise sur le gâteau ? » a lancé Walid Acherchour, au micro de RMC.