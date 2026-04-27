OM - Greenwood : La punition a fini par tomber après des tensions avec Habib Beye

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Frank McCourt s'est frotté à l'OGC Nice au Vélodrome. A la surprise générale, Habib Beye a décidé de faire sans Mason Greenwood au coup d'envoi. Interrogé avant le début de la rencontre, le coach de l'OM s'est justifié en évoquant la blessure de son numéro 10 face au LOSC. Toutefois, Habib Beye aurait également sanctionné Mason Greenwood à cause de frictions durant les derniers entrainements.

Pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, l'OM et l'OGC Nice se sont disputés le derby de la Côte d'Azur. En effet, les deux clubs se sont affrontés au Vélodrome ce dimanche soir. Pour ce choc, Habib Beye a fait un choix surprenant. En effet, le coach de l'OM a décidé de laisser Mason Greenwood sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Une décision justifiée au micro de Ligue 1+ juste avant le début du match. « Mason, on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait deux matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger », a confié Habib Beye.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

OM : Des frictions entre Greenwood et Beye ? D'après les indiscrétions de Foot Mercato, une autre raison a également poussé Habib Beye à ne pas titulariser Mason Greenwood. A en croire le média français, le numéro 10 de l'OM a aussi été sanctionné à la suite de quelques frictions avec son entraineur lors des séances de la semaine. Finalement, Mason Greenwood est entré en jeu à la 64ème minute.