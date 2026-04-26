De l'OM à Paris, Habib Beye déjà sur le départ ?

Il y a quelques semaines, l’OM décidait de miser sur Habib Beye pour prendre la suite de Roberto De Zerbi. L’entraîneur français s’est engagé pour un an et demi, mais il pourrait s’en aller bien avant. L’agence qui s’occupe de ses intérêts l’aurait proposé à un autre club de Ligue 1 : le Paris FC.
Encore une fois, l’OM a connu une saison très tumultueuse. Parmi les évènements qui ont marqué Marseille dernièrement, on peut notamment évoquer le départ de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien a décidé de s’en aller avant le terme de son bail, miné par une série de mauvais résultats. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de faire confiance à Habib Beye qui venait lui de quitter le Stade Rennais.
Beye direction le Paris FC ?
Habib Beye doit donc diriger l’OM jusqu’à la fin de la saison, avec comme mission principale de décrocher la troisième place. Après cela le technicien français aura encore un an de contrat, mais rien ne dit qu’il restera à Marseille. Les mauvaises performances du club phocéen ne plaident pas en sa faveur et, d’après Foot Mercato, l’agence qui représente ses intérêts l’aurait proposé au Paris FC directement et à Raphaël Raingold, un homme de confiance de la famille Arnault.
Antoine Kombouaré devrait continuer au Paris FC
Sauf coup de tonnerre, Habib Beye ne devrait toutefois pas rejoindre le Paris FC cet été. Dernièrement, L’Équipe annonçait que le club parisien avait décidé de maintenir sa confiance à Antoine Kombouaré, qui devrait donc démarrer la saison prochaine, lui qui est arrivé il y a quelques semaines pour remplacer Stéphane Gilli. Il y aura toutefois bien un départ du côté de l’OM, car Medhi Benatia a déjà affirmé qu’il quitterait Marseille à l’issue de la saison. Le nouveau président olympien Stéphane Richard va donc devoir mettre la main sur un nouveau directeur sportif et peut-être un nouveau coach. Affaire à suivre…