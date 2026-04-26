De l'OM à Paris, Habib Beye déjà sur le départ ?

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, l’OM décidait de miser sur Habib Beye pour prendre la suite de Roberto De Zerbi. L’entraîneur français s’est engagé pour un an et demi, mais il pourrait s’en aller bien avant. L’agence qui s’occupe de ses intérêts l’aurait proposé à un autre club de Ligue 1 : le Paris FC.

Encore une fois, l’OM a connu une saison très tumultueuse. Parmi les évènements qui ont marqué Marseille dernièrement, on peut notamment évoquer le départ de Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien a décidé de s’en aller avant le terme de son bail, miné par une série de mauvais résultats. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de faire confiance à Habib Beye qui venait lui de quitter le Stade Rennais.

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Successeur de Roberto De Zerbi, Habib Beye vit des débuts électriques à Marseille, marqués par un décalage flagrant avec sa direction sportive.



Tandis que Medhi Benatia fustige… pic.twitter.com/q4hGutbWXY — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 26, 2026

Beye direction le Paris FC ? Habib Beye doit donc diriger l’OM jusqu’à la fin de la saison, avec comme mission principale de décrocher la troisième place. Après cela le technicien français aura encore un an de contrat, mais rien ne dit qu’il restera à Marseille. Les mauvaises performances du club phocéen ne plaident pas en sa faveur et, d’après Foot Mercato, l’agence qui représente ses intérêts l’aurait proposé au Paris FC directement et à Raphaël Raingold, un homme de confiance de la famille Arnault.