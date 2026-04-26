Mercato - Real Madrid : Le départ que Kylian Mbappé n'a pas réussi à compenser !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Arrivé au Bernabeu il y a un peu plus d'un an et demi, l'international français s'apprête à vivre une deuxième saison sans titre majeur remporté. D'après Manuel Jabois, l'arrivée de Kylian Mbappé ne compense pas la perte de Toni Kroos au Real Madrid.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 27 ans a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une saison, et ce, pour pouvoir signer librement et gratuitement au Real Madrid.
«Le départ de Kroos s’est fait plus ressentir que l’arrivée de Mbappé»
Arrivé au Real il y a un peu plus d'un an et demi, Kylian Mbappé est sur le point de vivre une deuxième saison sans titre majeur remporté à Madrid. D'après Manuel Jabois, l'international français n'a pas réussi à compenser le départ de Toni Kroos, qui était essentiel dans le jeu merengue avant sa retraite sportive en juillet 2024.
«Quand le moteur lâche, les lumières devant brillent moins»
« Ces gars venaient de gagner la Ligue des champions et le meilleur joueur du monde arrivait. Je pensais qu’une période de domination écrasante s’annonçait. Le football reste imprévisible. Certes, un joueur qui est une véritable bombe est arrivé, mais un autre, capable d’organiser l’équipe de manière absolument magistrale, est parti. Avec le recul, c’est facile à dire, mais le départ de Toni Kroos s’est fait bien plus ressentir que l’arrivée de Kylian Mbappé. Si on m’avait dit qu’on parlerait de deux saisons sans titre (majeur), je ne l’aurais pas cru. Quand le moteur lâche, les lumières devant brillent forcément un peu moins », a regretté le journaliste espagnol Manuel Jabois sur les ondes de la Cadena SER. Reste à savoir si Kylian Mbappé permettra au Real Madrid de remporter un nouveau titre majeur en 2026-2027.