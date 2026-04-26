Mercato - Real Madrid : Le départ que Kylian Mbappé n'a pas réussi à compenser !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Arrivé au Bernabeu il y a un peu plus d'un an et demi, l'international français s'apprête à vivre une deuxième saison sans titre majeur remporté. D'après Manuel Jabois, l'arrivée de Kylian Mbappé ne compense pas la perte de Toni Kroos au Real Madrid.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'attaquant de 27 ans a refusé d'activer l'option pour rempiler d'une saison, et ce, pour pouvoir signer librement et gratuitement au Real Madrid.

Kylian Mbappé : La statistique balancée par Mohamed Henni pour attaquer la star du Real Madrid https://t.co/WkWeHPnIMM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Le départ de Kroos s’est fait plus ressentir que l’arrivée de Mbappé» Arrivé au Real il y a un peu plus d'un an et demi, Kylian Mbappé est sur le point de vivre une deuxième saison sans titre majeur remporté à Madrid. D'après Manuel Jabois, l'international français n'a pas réussi à compenser le départ de Toni Kroos, qui était essentiel dans le jeu merengue avant sa retraite sportive en juillet 2024.