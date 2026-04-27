«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un peu plus d'une semaine désormais, Medhi Benatia apparaissait devant les médias à Lorient pour dire ce qu'il avait sur le coeur après la prestation de ses joueurs face aux Merlus (0-2). Le coup de gueule du directeur du football de l'OM n'était pas justifié sur un point en particulier selon Facundo Medina.

Deux moments sur plusieurs jours passés entre membres du vestiaire et du staff. Une première fois à Marbella et la semaine dernière à la Commanderie après le fiasco de Lorient (0-2). Dimanche, l'OM n'a pas été plus en réussite avec un match nul concédé au Vélodrome contre l'OGC Nice (1-1). Dans la foulée de la défaite à Lorient, Medhi Benatia montait au créneau en zone mixte en prenant le soin de dire ses quatre vérités à ses joueurs. « On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant avec les mecs parce que c'est ce qu'il a manqué. Combien de joueurs sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table? Zéro. Personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ».

Inutile de supprimer les propos de Medina @ligue1plus, Benatia fait preuve d’hypocrisie le seul qui tenait le vestiaire a été écarté et jeté comme un mal propre et maintenant il expose ses joueurs comme une grosse merde qu’il est @MedhiBenatia #TeamOM pic.twitter.com/0mxctz8Fge — VicVance🫚🇹🇳 (@VanceVic13) April 25, 2026

«Dans un moment comme celui-là, avec la tension qu’il y a… Regarde Rennes, première journée. Tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne va rien régler» Des propos qui ne sont pas du tout passés au sein du vestiaire comme La Provence l'assurait après les faits. Et ce n'est pas l'interview de Facundo Medina avec Ligue1+ qui ira à l'encontre de cette information. Le défenseur de l'OM a d'ailleurs pris un exemple en particulier : la bagarre du début de saison entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes qui avait valu leur exclusion du groupe et leurs ventes. « Tu sais pourquoi je ne suis pas d’accord ? Je ne vais pas rentrer dans le vestiaire et commencer à… Dans un moment comme celui-là, avec la tension qu’il y a… Regarde Rennes, première journée. Tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne va rien régler ».