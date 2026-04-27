«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule !

Il y a un peu plus d'une semaine désormais, Medhi Benatia apparaissait devant les médias à Lorient pour dire ce qu'il avait sur le coeur après la prestation de ses joueurs face aux Merlus (0-2). Le coup de gueule du directeur du football de l'OM n'était pas justifié sur un point en particulier selon Facundo Medina.
Deux moments sur plusieurs jours passés entre membres du vestiaire et du staff. Une première fois à Marbella et la semaine dernière à la Commanderie après le fiasco de Lorient (0-2). Dimanche, l'OM n'a pas été plus en réussite avec un match nul concédé au Vélodrome contre l'OGC Nice (1-1). Dans la foulée de la défaite à Lorient, Medhi Benatia montait au créneau en zone mixte en prenant le soin de dire ses quatre vérités à ses joueurs. « On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant avec les mecs parce que c'est ce qu'il a manqué. Combien de joueurs sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table? Zéro. Personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ».
«Dans un moment comme celui-là, avec la tension qu’il y a… Regarde Rennes, première journée. Tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne va rien régler»
Des propos qui ne sont pas du tout passés au sein du vestiaire comme La Provence l'assurait après les faits. Et ce n'est pas l'interview de Facundo Medina avec Ligue1+ qui ira à l'encontre de cette information. Le défenseur de l'OM a d'ailleurs pris un exemple en particulier : la bagarre du début de saison entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes qui avait valu leur exclusion du groupe et leurs ventes. « Tu sais pourquoi je ne suis pas d’accord ? Je ne vais pas rentrer dans le vestiaire et commencer à… Dans un moment comme celui-là, avec la tension qu’il y a… Regarde Rennes, première journée. Tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne va rien régler ».
«Il n’y a pas eu les attitudes qu’il fallait»
Pour ce qui relève de l'analyse sportive émise par le directeur du football Medhi Benatia, Facundo Medina s'est pour le coup montré en adéquation avec cela. « Le truc sur les duels, je suis d’accord avec lui. Il n’y a pas eu les attitudes qu’il fallait. S’il parle de tout ce qu’il a manqué en terme de foot. Je suis d’accord avec lui ».