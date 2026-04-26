L’OM en pleine crise : L’amusante comparaison de Mohamed Henni avec le Real Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM attaquait la saison de Ligue 1 avec de grandes ambitions et se voyait rivaliser avec le PSG pour le titre. Les Marseillais ont déçu en Ligue des champions et le podium final est loin d'être acquis pour le moment. Fan invétéré du club de la cité phocéenne, Mohamed Henni dresse un parallèle avec la situation actuelle du Real Madrid, qui traverse également une période compliquée.

En difficulté depuis des mois, l'OM arrive dans cette fin de saison avec l'ambition de terminer sur le podium. Les derniers résultats ont été décevants, à l'image de la défaite face à Lorient. Beaucoup de changements sont prévus cet été avec l'arrivée du nouveau président et on sent bien que le club traverse une période de crise. Pour se rassurer, Mohamed Henni voit des similitudes avec la situation du Real Madrid.

Mercato - OM : Benatia s'attaque à un joueur du Real Madrid avant son départ ? https://t.co/eL9rT6qgXb — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Le Real Madrid en galère Moins tranchant également, le Real Madrid ne réalise pas une saison exceptionnelle et va terminer sans titre. Le club se cherche toujours et n'arrive pas à faire fonctionner son groupe. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le club espagnol a du mal et Mohamed Henni y voit un parallèle avec l'OM. « Il y un bordel à Madrid. Un bordel à Madrid c’est tout nouveau, je découvre. C’est incroyable. Bien sûr que je réagis après la clim du Real Madrid face au Bétis Séville. Et là, le Real Madrid se demande s’ils n’ont pas fait la bêtise de leur vie en prenant Mbappé » dit-il sur YouTube.