Galtier attendu pour devenir le prochain entraîneur de l’OM, «il faut qu’il y aille»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'avenir d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'OM semble encore loin d'être fixé, le nom de Christophe Galtier continue de revenir avec insistance puisque certains réclament sa nomination sur le banc du club phocéen cet été. Et Bernard Casoni, dont Galtier a été l'adjoint par le passé à l'OM, attend d'ailleurs que ce poste revienne à l'ancien coach du PSG.

Si l'OM ne parvient pas à valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Habib Beye devrait donc sans surprise être limogé de ses fonctions afin de laisser place à un nouvel entraîneur. Difficile d'y voir clair pour l'instant sur les profils qui pourraient venir lui succéder, mais d'anciennes icônes de l'OM penchent déjà en faveur de... Christophe Galtier ! L'ancien entraîneur de l'ASSE et du PSG, qui avait déjà été contacté par l'OM en 2023, serait le candidat idéal aux yeux par exemple d'Eric Di Meco.

Habib Beye fait la grève : L'avertissement de l'entraîneur de l'OM aux médias, «les coachs ne parleront plus» https://t.co/cw7jjazD0G — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Di Meco veut galtier à l'OM « Pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier ? Il est arrivé à Saint-Étienne comme entraineur adjoint, le club allait dans le mur, il a repris l’équipe, il empêche que Saint-Étienne descende, il les remet en Coupe d’Europe et il gagne une Coupe de la Ligue. Il va à Lille, il devient champion de France contre le grand PSG. C’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir. Prenez des mecs qui ne viennent pas pour se servir mais pour servir. Galette (le surnom de Christophe Galtier), il a gagné des millions là-bas où il est (NDLR : en Arabie saoudite), il a gagné des titres en France, il n'a plus rien à prouver, il bande pour ce club », a récemment lâché Eric Di Meco sur RMC, et l'ancien défenseur de l'OM réclame donc la nomination de Christophe Galtier cet été. Une piste validée par Bernard Casoni.